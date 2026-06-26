Левски не се е отказал от нападател

Левски не се отказва от привличането на нападателя Муса Сумано. “Сините” водят преговори за френския стрелец, като негов трансфер би излязъл около 1 милион евро на столичани, а в момента на „Герена“ могат да си позволят да извадят такава сума за ново попълнение.

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От НАК отказаха да продадат 20-годишния Сумано на тази цена, като от Левски са повишили офертата си и се надяват да завършат сделката. Родният тим може да предложи на френския нападател мачове в квалификациите за Шампионската лига. Освен от сините, Муса е желан и от други тимове. Апетити към него са проявили Лориен и ФК Париж, както и новакът в белгийския елит Ломел. В Нидерландия твърдят, че е бил оглеждан от Твенте, Утрехт и НЕК Наймеген.

НАК вече се подсилва в предни позиции, като в Нидерландия информират, че Сумано е чакан за първата тренировка в понеделник. Но е малко вероятно, че ще остане в отбора и през новия сезон. Левски все пак разглежда и други опции за подсилване на атаката.

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