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  3. Левски няма да привлича повече млади българи за новото правило

Левски няма да привлича повече млади българи за новото правило

  • 26 юни 2026 | 10:00
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Левски няма да привлича още български играчи до 23 години, съобщава „Тема Спорт“. През лятото “сините” взеха под наем от италианския Пиза Адриан Райчев (20 г.), а след преотстъпване във втородивизионния Етър се завърна Стивън Стоянчов (18 г.). Хулио Веласкес е заявил, че има ясен план как да спазва новото правило на БФС за мачовете в елита. Което гласи отбор да започва в титулярния състав с футболист до 23 години и той да играе минимум едно полувреме. В момента испанецът разполага, освен с Райчев и Стоянчов, още с Асен Митков (21 г.), Огнян Владимиров (18 г.) и Иво Мотев (18 г.). Испанският наставник взе на лагера в Правец и още трима юноши – Сашо Грънчаров (18 г.) , Мартин Борисов (19 г.) и Александър Кръстев (19 г.).

Левски не се е отказал от нападател
Левски не се е отказал от нападател

Митков е най-опитен от изброените, като има 110 мача във всички турнири, в които вкара три гола. Халфът обаче често страда от контузии, а и през миналия сезон бе недолюбван от част от феновете. Въпреки това той ще получава повече шансове в предстоящата кампания. Такива, каквито ще има и за Райчев и Стоянчов. Веласкес планира да дава игрови минути в някои мачове в Първа лига и на младия страж Владимиров, който вече е втори вратар за сметка на Мартин Луков.

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