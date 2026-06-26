Левски няма да привлича повече млади българи за новото правило

Левски няма да привлича още български играчи до 23 години, съобщава „Тема Спорт“. През лятото “сините” взеха под наем от италианския Пиза Адриан Райчев (20 г.), а след преотстъпване във втородивизионния Етър се завърна Стивън Стоянчов (18 г.). Хулио Веласкес е заявил, че има ясен план как да спазва новото правило на БФС за мачовете в елита. Което гласи отбор да започва в титулярния състав с футболист до 23 години и той да играе минимум едно полувреме. В момента испанецът разполага, освен с Райчев и Стоянчов, още с Асен Митков (21 г.), Огнян Владимиров (18 г.) и Иво Мотев (18 г.). Испанският наставник взе на лагера в Правец и още трима юноши – Сашо Грънчаров (18 г.) , Мартин Борисов (19 г.) и Александър Кръстев (19 г.).
Левски не се е отказал от нападател
Митков е най-опитен от изброените, като има 110 мача във всички турнири, в които вкара три гола. Халфът обаче често страда от контузии, а и през миналия сезон бе недолюбван от част от феновете. Въпреки това той ще получава повече шансове в предстоящата кампания. Такива, каквито ще има и за Райчев и Стоянчов. Веласкес планира да дава игрови минути в някои мачове в Първа лига и на младия страж Владимиров, който вече е втори вратар за сметка на Мартин Луков.