Руди Гарсия с нови за Доку и Лукаку

Селекционерът на Белгия Руди Гарсия говори преди последния мач от групата срещу Нова Зеландия и даде новини за крилото на тима Жереми Доку. Както е известно, 24-годишният футболист беше критикуван за това, че е напуснал отбора по средата на турнира, за да присъства на раждането на сина си, който се роди в понеделник.

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Доку участва в първия мач на Белгия 1:1 срещу Египет, но пропусна 0:1 с Иран поради проблеми с дишането по време на тренировката. „Жереми се върна преди три дни. Така че той участва само в тренировката днес. Направи малко повече, но не тренира седем дни и това не е маловажно“, каза Гарсия пред репортери.

„Развълнувани сме да го имаме отново. Вероятно няма да играе 90 минути. Но знаем, че може да направи разликата, след като излезе на терена. Но цялата ни игра не се основава на един играч. Това е колективният дух. Това е истинската сила на Белгия", добави треньорът.

Нападателят Ромелу Лукаку, все още търсещ първия си гол в турнира, също не може да изиграе цял мач. „Лукаку не може да се справи с 90 минути“, добави Гарсия. „Ако започне като титуляр, ще бъде сменен. Ако не започне, може да ни помогне от пейката. Но е във форма.“

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Централният защитник на Белгия Брендън Мехеле каза, че играчите са доволни за Доку. „Хубава новина е, че той стана баща и че също беше там със съпругата си, за да ѝ помогне. Така че всички бяха щастливи. Това дава тласък за него, но и за нас, че се завърна, че може да помогне на отбора“, каза Мехеле.

Въпреки че мнозина се надяват, че ще оглавят групата, Белгия влиза в мача в петък на трето място с две точки. Египет води с четири, докато Иран също има две точки, но е над Белгия по отбелязани голове. Нова Зеландия, която все още се стреми към първа победа на Световното първенство, е на последно място с една точка.

„Трябва да отговорим на тяхната интензивност. Ако успеем да го направим, не виждам проблем за нас“, добави защитникът Мехеле. „На хартия имаме повече качество от Нова Зеландия, с цялото ми уважение към тях. Може би ни липсваше малко тази интензивност в предишния мач, но това беше зов за събуждане. Мисля, че ще бъдем готови утре.“

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Снимки: Imago