Доку се завърна в лагера на Белгия след “най-важната асистенция в живота си”

От националния отбор на Белгия обявиха, че крилото Жереми Доку се е завърнал в техния лагер в САЩ за Световното първенство.
Доку заяви, че раждането на сина му е една от най-големите благословии
Както е известно, Доку получи разрешение да пътува до Лондон след нулевото реми срещу Иран, което пропусна заради болест, за да присъства на раждането на първородния си син Прейс. След като се завърна в Сиатъл, играчът на Манчестър Сити ще може да играе в решаващия мач срещу Нова Зеландия, който е в събота.
“Червените дяволи” публикуваха в социалните мрежи видео от топлото посрещане на 24-годишния играч обратно на американска земя. Към клипа, в който се вижда как Доку се прегръща със своите треньори и съотборници, беше добавен следният коментар: “Обратно в лагера след най-важната асистенция в неговия живот”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages