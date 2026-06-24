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Доку се завърна в лагера на Белгия след “най-важната асистенция в живота си”

  • 24 юни 2026 | 18:12
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Доку се завърна в лагера на Белгия след “най-важната асистенция в живота си”

От националния отбор на Белгия обявиха, че крилото Жереми Доку се е завърнал в техния лагер в САЩ за Световното първенство.

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Както е известно, Доку получи разрешение да пътува до Лондон след нулевото реми срещу Иран, което пропусна заради болест, за да присъства на раждането на първородния си син Прейс. След като се завърна в Сиатъл, играчът на Манчестър Сити ще може да играе в решаващия мач срещу Нова Зеландия, който е в събота.

“Червените дяволи” публикуваха в социалните мрежи видео от топлото посрещане на 24-годишния играч обратно на американска земя. Към клипа, в който се вижда как Доку се прегръща със своите треньори и съотборници, беше добавен следният коментар: “Обратно в лагера след най-важната асистенция в неговия живот”.

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Снимки: Gettyimages

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