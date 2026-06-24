Доку се завърна в лагера на Белгия след “най-важната асистенция в живота си”

От националния отбор на Белгия обявиха, че крилото Жереми Доку се е завърнал в техния лагер в САЩ за Световното първенство.

Доку заяви, че раждането на сина му е една от най-големите благословии

Както е известно, Доку получи разрешение да пътува до Лондон след нулевото реми срещу Иран, което пропусна заради болест, за да присъства на раждането на първородния си син Прейс. След като се завърна в Сиатъл, играчът на Манчестър Сити ще може да играе в решаващия мач срещу Нова Зеландия, който е в събота.

With the approval of and accompanied by one of our team doctors, Jeremy travelled to London to be with his wife for this unique occasion. Jeremy will rejoin the squad tomorrow evening in Seattle as preparations continue for next match against New Zealand. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 22, 2026

“Червените дяволи” публикуваха в социалните мрежи видео от топлото посрещане на 24-годишния играч обратно на американска земя. Към клипа, в който се вижда как Доку се прегръща със своите треньори и съотборници, беше добавен следният коментар: “Обратно в лагера след най-важната асистенция в неговия живот”.

Back in camp after the most important assist of his life. ❤️ pic.twitter.com/kEUzwWxjK9 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 24, 2026

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Снимки: Gettyimages