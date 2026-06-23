Доку стана баща, не е ясно дали ще играе срещу Нова Зеландия

Крилото на националния отбор на Белгия Жереми Доку е напуснал лагера на тима, за да бъде до съпругата си по време на раждането на първото им дете.
От футболната федерация на Белгия потвърдиха новината, че футболистът на Манчестър Сити е станал баща на момченце. В понеделник пресслужбата на отбора обяви щастливото събитие.
„Поздравления за Жереми Доку и семейството му за раждането на първородния им син Прейс“, се казва в официалното съобщение.
В изявлението се уточнява, че Доку е получил разрешение да пътува до Лондон, за да бъде със съпругата си в този специален момент. Той е бил придружен от един от лекарите на отбора.
„Жереми ще се присъедини отново към отбора утре вечер в Сиатъл, където продължава подготовката за следващия мач срещу Нова Зеландия“, допълват от белгийската делегация.
Доку пропусна мача срещу Иран (0:0) поради респираторна инфекция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago