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Доку стана баща, не е ясно дали ще играе срещу Нова Зеландия

  • 23 юни 2026 | 03:13
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Крилото на националния отбор на Белгия Жереми Доку е напуснал лагера на тима, за да бъде до съпругата си по време на раждането на първото им дете.

От футболната федерация на Белгия потвърдиха новината, че футболистът на Манчестър Сити е станал баща на момченце. В понеделник пресслужбата на отбора обяви щастливото събитие.

„Поздравления за Жереми Доку и семейството му за раждането на първородния им син Прейс“, се казва в официалното съобщение.

В изявлението се уточнява, че Доку е получил разрешение да пътува до Лондон, за да бъде със съпругата си в този специален момент. Той е бил придружен от един от лекарите на отбора.

„Жереми ще се присъедини отново към отбора утре вечер в Сиатъл, където продължава подготовката за следващия мач срещу Нова Зеландия“, допълват от белгийската делегация.

Доку пропусна мача срещу Иран (0:0) поради респираторна инфекция.

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Снимки: Imago

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