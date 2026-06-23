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  3. Доку заяви, че раждането на сина му е една от най-големите благословии

Доку заяви, че раждането на сина му е една от най-големите благословии

  • 23 юни 2026 | 19:43
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Жереми Доку се чувства благословен, но се подготвя да се завърне към футбола след раждането на неговия син в понеделник. Белгийският национал пропусна равенството 0:0 на "червените дяволи" с Иран в неделя вечерта от груповата фаза на Мондиал 2026, след като игра в срещата с Египет (1:1). 

"Да приветствам моя син на бял свят - това е една от най-големите благословии, които Бог някога ми е давал. Сега е време да се завърна към футбола и да представя страната си на най-голямата сцена", написа Доку в профила си в социалната мрежа Инстаграм.

24-годишният Доку и съпругата му Ширийн станаха родители на момченце на име Прайз. Футболистът на Манчестър Сити беше критикуван от телевизионен водещ, че е напуснал отбора по средата на турнира, за да присъства на раждането на своето дете. Белгия е на трето място в група "G" и играе срещу Нова Зеландия във Ванкувър в последния си мач от груповата фаза в петък.

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