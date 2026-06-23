Доку заяви, че раждането на сина му е една от най-големите благословии

Жереми Доку се чувства благословен, но се подготвя да се завърне към футбола след раждането на неговия син в понеделник. Белгийският национал пропусна равенството 0:0 на "червените дяволи" с Иран в неделя вечерта от груповата фаза на Мондиал 2026, след като игра в срещата с Египет (1:1).

"Да приветствам моя син на бял свят - това е една от най-големите благословии, които Бог някога ми е давал. Сега е време да се завърна към футбола и да представя страната си на най-голямата сцена", написа Доку в профила си в социалната мрежа Инстаграм.

🥰 "Accueillir mon fils dans le monde est l’une des plus grandes bénédictions que Dieu ne m'ait jamais données. Il est maintenant temps de revenir au football"



Le message touchant de Doku après la naissance de son fils en pleine Coupe du monde. https://t.co/H8HhakbTLm — RMC Sport (@RMCsport) June 23, 2026

24-годишният Доку и съпругата му Ширийн станаха родители на момченце на име Прайз. Футболистът на Манчестър Сити беше критикуван от телевизионен водещ, че е напуснал отбора по средата на турнира, за да присъства на раждането на своето дете. Белгия е на трето място в група "G" и играе срещу Нова Зеландия във Ванкувър в последния си мач от груповата фаза в петък.

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