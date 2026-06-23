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Добри новини за Белгия: Доку ще бъде на разположение за решителния мач на Световното

  • 23 юни 2026 | 09:23
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Жереми Доку ще се завърне в лагера на Белгия и ще бъде на разположение за последния мач от груповата фаза на световното първенство по футбол срещу Нова Зеландия. 24-годишното крило се завърна по спешност в Лондон за раждането на първото му дете, заради което пропусна мача срещу Иран (0:0) в неделя в Лос Анджелис. Белгия заема третото място в група G след равенства в първите си две срещи с Египет и с Иран и се нуждае от задължителен успех, за да си гарантира продължаване на 1/16-финалите.

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"Поздравления за Жереми Доку и за неговото семейство за раждането на първия му син. С разрешение той заедно с един от лекарите на отбора пътува за Лондон, за да присъства на този специален момент. Жереми ще се присъедини към състава във вторник вечерта в Сиатъл и ще поднови подготовка за мача срещу Нова Зеландия", обявиха от белгийската футболна федерация.

Белгия ще играе срещу Нова Зеландия в петък във Ванкувър.

Доку стана баща, не е ясно дали ще играе срещу Нова Зеландия
Доку стана баща, не е ясно дали ще играе срещу Нова Зеландия
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