Почетино обяви, че ще направи ротации в мача срещу Турция и даде позитивни новини за Пулишич

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино ще направи промени в стартовия състав за последната среща от група "D" срещу Турция, след като един от домакините на Световното първенство вече си гарантираха първата позиция и класиране на 1/16-финалите. Причината за това решение е рискът от картони, които може и да натежат по-нататък в турнира.

„Мисля, че това е лесен отговор за момчетата, които имат жълти картони. Излишно да се поема риск, а след това да се получи още един жълт картон и да не е на разположение за следващия етап по толкова наивен начин“, каза Почетино в сряда по време на пресконференцията за мача.

Американците победиха Парагвай и Австралия до момента, а тези два мача четирима играчи получиха жълти картони: Крис Ричардс, Фоларин Балогун, Антъни Робинсън и Тайлър Адамс. Броят се нулира след груповата фаза, но не и наказанията, ако са получени. Освен това, аржентинският специалист намекна, че може да даде почивка и на играч като Малик Тилман, който е с националния отбор след дълъг сезон c Байер (Леверкузен) в Бундеслигата.

Очаква се Кристиан Пулишич да бъде на разположение, след като пропусна мача с Австралия поради контузия в прасеца. Но все още не е ясно дали ще започне като титуляр или ще влезе от пейката. „Трябва да решим дали е възможно да играем от самото начало с него или да е на пейката, като при възможност през второто полувреме да се появи на терена“, каза Почетино.

Кристиан Пулишич се надява да се завърне в игра cрещу Турция

Турция ще играе последния си мач на турнира, тъй като вече е елиминирана, но бившият наставник на Тотнъм не се заблуждава, че ще бъде лесно. „Отбор като Турция с такива звезди, играещи на най-високо ниво, без съмнение страда и е с наранено самочувствие. Това е техният финал и никой не си прави илюзии, че ще бъде лесно“.

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Снимки: Imago