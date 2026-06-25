Кенан Йълдъз: Искаме да си тръгнем с гордо вдигнати глави и съм уверен, че ще вкараме гол

Турският халф Кенан Йълдъз се надява играчите на Турция да си тръгнат с гордо вдигнати глави от Световното първенство.

Турците загубиха шансове да продължат напред след две загуби в първите си два мача от груповата фаза, а в последната си среща ще играят срещу един от домакините на турнира САЩ. Мачът ще е утре в 05:00 сутринта българско време.

„Имахме големи очаквания – цялата ни страна ни подкрепяше и смяташе, че ще постигнем голям успех. Искам да се извиня на феновете, които дойдоха да гледат мачовете ни и да ни аплодират. Знам, че това е разочароващо, но ще направим всичко възможно на бъдещи турнири, за да ви накараме отново да се гордеете. Ще се постараем да атакуваме в последния си мач и съм уверен, че ще вкараме гол в последния си мач“, каза Йълдъз на пресконференцията преди мача.

Турският национален отбор беше елиминиран след загуби от Австралия (0:2) и Парагвай (0:1).

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Снимки: Imago