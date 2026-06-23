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В Турция взеха решение за Винченцо Монтела

  • 23 юни 2026 | 10:26
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От Турската футболна федерация (ТФФ) подкрепиха националния селекционер Винченцо Монтела и играчите, въпреки ранното отпадане от Световното първенство. Това означава, че наставникът ще запази поста си.

Възпитаниците на Монтела загубиха първите си два мача на Мондиал 2026 - с 0:2 срещу Австралия и с 0:1 от Парагвай, въпреки че не бяха надиграни на терена, но направиха доста пропуски и това се оказа решаващо.

"Стоим твърдо зад треньора и играчите. Това не е клубен отбор, където именно тази липса на последователност често води неуспех. Не можем да освободим 15 футболисти и да вземем 15 нови на тяхно място", коментира президентът на федерацията Ибрахим Хаджъосманоолу.

В последния си мач в турнира Турция ще срещне домакина САЩ, който е с пълен актив от 6 точки след две победи досега.

Бившият италиански национал Монтела пое състава през 2023 година и успя да го класира на финали на Мондиала за първи път след 24-годишна пауза. Очакванията към тима бяха големи с оглед на участието на звездите Арда Гюлер от Реал Мадрид, Кенан Йълдъз от Ювентус и капитана Хакан Чалханоолу от Интер, но реалността се оказа друга.

"Не можеш да уволниш треньора и да вземеш друг. Не можеш да изгониш президента и да подкрепиш нов. Затова оставаме зад играчите. Няма да сменим толкова лековато тези, с които извървяхме това пътуване, с други, които сме срещнали по пътя си дотук", каза още Хаджъосманоолу, като допълни, че хората в Турция също подкрепят треньора и отбора "след това, което тези момчета направиха, и вярват, е ще ни донесат успехи в бъдеще".

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