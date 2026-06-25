Американците искат да завършат груповата фаза със стил

Отборите на САЩ и Турция се изправят един срещу друг в среща от третия кръг на груповата фаза. Двата тима се представиха коренно различно. Американците записаха две победи и се представиха отлично, като отбелязаха шест гола. Турците допуснаха загуби от Австралия и Парагвай и изненадващо отпаднаха много рано от турнира.
Отборът на Маурисио Почетино си е гарантирал първото място в група “D” и чака следващия си съперник, който ще е някой от завършилите на трето място. Аржентинският селекционер намекна, че ще направи промени и някои от основните играчи ще получат почивка, въпреки че очакванията в страната са за ново силно представяне.
Крис Ричардс, Фоларин Балогун, Антъни Робинсън и Тайлър Адамс получиха жълти картони в първите два мача и ще бъдат наказани за първия мач от директните елиминиции, ако бъдат декорирани. Очаква се Кристиан Пулишич да бъде на разположение, след като пропусна мача с Австралия поради контузия в прасеца. Но все още не е ясно дали ще започне като титуляр или ще влезе от пейката.
Турците ще искат да напуснат Мондиала с нещо позитивно. Те отправиха 62 удара към вратите на съперниците в първите два мача, но нямат отбелязан гол. Винченцо Монтела се надява звездите Кенан Йълдъз, Арда Гюлер и Хакан Чалханоолу да вдигнат нивото.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google