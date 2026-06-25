Американците искат да завършат груповата фаза със стил

Отборите на САЩ и Турция се изправят един срещу друг в среща от третия кръг на груповата фаза. Двата тима се представиха коренно различно. Американците записаха две победи и се представиха отлично, като отбелязаха шест гола. Турците допуснаха загуби от Австралия и Парагвай и изненадващо отпаднаха много рано от турнира.

Отборът на Маурисио Почетино си е гарантирал първото място в група “D” и чака следващия си съперник, който ще е някой от завършилите на трето място. Аржентинският селекционер намекна, че ще направи промени и някои от основните играчи ще получат почивка, въпреки че очакванията в страната са за ново силно представяне.

🚨 USA SOCCER GOING FOR HISTORY TONIGHT!



Team USA takes the field in Los Angeles for their final group stage match against Turkey, aiming to become the first U.S. team ever to go 3-0 and roll into the knockout rounds!



Our stars are locked in: “We want to win… play a big part… pic.twitter.com/CevQQnLPB6 — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) June 25, 2026

Крис Ричардс, Фоларин Балогун, Антъни Робинсън и Тайлър Адамс получиха жълти картони в първите два мача и ще бъдат наказани за първия мач от директните елиминиции, ако бъдат декорирани. Очаква се Кристиан Пулишич да бъде на разположение, след като пропусна мача с Австралия поради контузия в прасеца. Но все още не е ясно дали ще започне като титуляр или ще влезе от пейката.

Турците ще искат да напуснат Мондиала с нещо позитивно. Те отправиха 62 удара към вратите на съперниците в първите два мача, но нямат отбелязан гол. Винченцо Монтела се надява звездите Кенан Йълдъз, Арда Гюлер и Хакан Чалханоолу да вдигнат нивото.

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