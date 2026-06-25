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Монтела призова за уважение към турските национали и се надява да го оставят начело на отбора

  • 25 юни 2026 | 12:42
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Селекционерът на Турция Винченцо Монтела призова медии и фенове да покажат по-голямо уважение към неговите играчи и заяви, че че те са дали всичко от себе си „въпреки разочароващата кампания на Световното първенство" и не трябва да бъдат подлагани на лични нападки.

Говорейки пред медиите ден преди третата среща в група "D" с един от съдомакините на Световното – САЩ, Монтела посвети пресконференцията на страстна защита на тима си, който беше победен и от Австралия, и от Парагвай.

„Наистина ви моля да ги уважавате, защото те са нашите момчета, те са нашите играчи, те са бъдещето на футбола“, каза италианецът пред репортерите от Турция. И подчерта, че същите тези играчи са помогнали на страната да се върне на Световните финали след 24 години пауза и също така са постигнали забележителни резултати през трите години, в които той води отбора.

Макар че признава недостатъците на отбора, той каза, че критиките трябва да бъдат конструктивни, а не насочени към „отделни лица“. „Виждал съм лични нападки в медиите, които не мога да приема“, каза той.

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Монтела добави още, че Турция е създала положения и се движи високо в няколко статистически показателя за атаката по време на целия турнир, въпреки че това не си личи от резултатите и те все още не са вкарали дори един гол. „Можехме да направим нещо повече, можехме да се справим по-добре. Истината е, че се опитахме с цялото си сърце, с всичките си сили“, добави той.

Също така Монтела даде сигнал, че иска да остане начело на отбора и обеща, че ако му дадат нов договор, то той ще продължи да си върши работата със същата страст и отдаденост, както и досега.

Най-накрая реши да говори и за предстоящата среща със САЩ, която е последна в група "D". „САЩ е различен отбор от тези, с които се срещнахме досега. Те са ориентиран към притежанието на топката отбор, а също така и много добре организирани. Ще бъде много труден мач, вероятно един от най-трудните, които ще играем под мое ръководство“, обясни Монтела.

Американците са на върха в групата с 6 точки и вече си гарантираха първото място в групата.

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Снимки: Imago

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