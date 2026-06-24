"Откраднатата" фланелка на Касийяс е намерена при... Касийяс

Фланелката, носена от Икер Касийяс на финала на Световното първенство през 2010 г., беше в центъра на необичайна мистерия тази седмица. Историческият експонат, обикновено изложен в Музей Legends в Мадрид, беше обявен за изчезнал, предизвиквайки безпокойство сред фенове и колекционери. Въпреки това, по-малко от 24 часа по-късно, случаят беше изяснен: фланелката е била при... самия Касийяс.

Бившият вратар на испанския национален отбор разкри ситуацията чрез видео, публикувано в социалните мрежи. „Имам я тук в Мексико. Знам, че сте нервни, защото е изчезнала. Аз бях, извинявам се. Тя е при мен“, призна той през смях.

Касийяс обясни още, че е решил да си върне фланелката, защото вярва в нейната символична стойност, в момент, когато испанският национален отбор навлиза в решаващата фаза на състезанието. „Последния път, когато я носих, Испания стана световен шампион. Исках да я нося отново сега, когато започва най-важната част, за да донесе късмет на момчетата. Аз вярвам в тези неща“, заяви той.

Бившият капитан увери, че експонатът бързо ще се върне в музея. „Бъдете спокойни, още утре ще я изпратя с приятел, който се връща в Мадрид“, добави той.

Така мистерията приключи по най-неочаквания начин: фланелката никога не е била изгубена, просто се е върнала в ръцете на този, който я е превърнал във вечен символ на испанския футбол.

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