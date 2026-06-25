Шотландският селекционер се ядоса на въпрос и прекъсна интервю след мача

Селекционерът на Шотландия Стив Кларк коментира разгромното поражение на своя тим в мача от третия кръг на груповата фаза на Световното първенство срещу Бразилия. Срещата приключи 3:0 в полза на "селесао".

„Сами си усложнихме задачата, това е всичко. Сами им позволихме да вкарат головете, сами им подарихме играта, която искаха. Разочароващо е“, заяви Кларк пред BBC.



Последва въпрос какви са шансовете на Шотландия да стане един от третите отбори с най-добри показатели и да се класира за директните елиминации, при което Кларк махна с ръка и заяви: "Дори не мисля за това в момента". След това специалистът прекъсна интервюто.

Poor interview from Steve Clarke pic.twitter.com/ejYm4Wuv1B — Daniel Hussey (@DanielHussey2) June 25, 2026

Опитният Джон Макгин също беше ядосан от наивно допуснатите попадения.



"Няма как да не сме гневни.Получаваме нелепи голове в най-неподходящите моменти. В същото време пропускаме собствените си положения. Не ни остава друго освен да чакаме. Малко вероятно е да продължим напред, но се надяваме. Просто не ни достигна майсторство, Всички се раздадоха, но съперникът беше по-добър", сподели Макгин.

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Снимки: Gettyimages