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Радослав Кирилов премина прегледи

  • 25 юни 2026 | 08:01
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Радослав Кирилов е минал прегледи в Правец. Крилото получи контузия на загрявката преди контролата с Етър (6:0) и не взе участие в срещата. Треньорският щаб реши да не го рискува и на негово място сред титулярите се появи новото попълнение Давид Кусо. На 33-годишния българин са му направени изследвания, като се чака крайната оценка на травмата му, но "сините" са оптимисти, че не става дума за нещо сериозно.

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До момента Хулио Веласкес не можеше да разчита на Мустафа Сангаре, Карл Фабиен, Асен Митков и Стипе Вуликич по време на лагера в Правец заради различни травми. Първият е най-близо до завръщане на терена и не е изключено да вземе участие в контролата с Ботев (Враца). Последната проверка в Правец е в събота от 18:30 часа.

Във вторник към тима се присъедини Кристиан Макун, който имаше по-дълга почивка след участието си с националния отбор на Венецуела. Защитникът страдаше от лека мускулна контузия, но тя е отшумяла и ще се включи към подготовката на тима, пише "Тема спорт".

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