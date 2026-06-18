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Етър скърби

  • 18 юни 2026 | 19:39
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Етър скърби

С огромно прискърбие от Етър съобщиха, че на 81-годишна възраст е починал култовият масажист на клуба Петър Петков!

"Или както всички ние - футболисти, ръководители, фенове, го наричахме с обич Дядката...

Само допреди няколко години той бе на своя пост в "Етър". Професионалист, с открит характер, винаги усмихнат и с уникално чувство за хумор...

Чичо Пешо бе любимец на всички футболисти без изключение и загубата му оставя огромна празнина на стадион "Ивайло".

Изказваме искрените си съболезнования на неговите близки и на цялата "виолетова" общност!

Погребението му ще бъде утре, петък, от 12:00 ч. в с. Русаля.

Почивай в мир, Дядка! Усмивката ти ще помним винаги!", споделиха от клуба.

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