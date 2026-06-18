Етър скърби

С огромно прискърбие от Етър съобщиха, че на 81-годишна възраст е починал култовият масажист на клуба Петър Петков!
"Или както всички ние - футболисти, ръководители, фенове, го наричахме с обич Дядката...
Само допреди няколко години той бе на своя пост в "Етър". Професионалист, с открит характер, винаги усмихнат и с уникално чувство за хумор...
Чичо Пешо бе любимец на всички футболисти без изключение и загубата му оставя огромна празнина на стадион "Ивайло".
Изказваме искрените си съболезнования на неговите близки и на цялата "виолетова" общност!
Погребението му ще бъде утре, петък, от 12:00 ч. в с. Русаля.
Почивай в мир, Дядка! Усмивката ти ще помним винаги!", споделиха от клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google