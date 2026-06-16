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Халф разгрогна с Локо (Пд) и подписа с Етър

  • 16 юни 2026 | 10:31
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Халф разгрогна с Локо (Пд) и подписа с Етър

Етър официално обяви, че полузащитникът Ивайло Марков остава в клуба. В началото на годината халфът пристигна при "болярите" като преотстъпен от Локомотив (Пловдив), но сега разтрогна договора си със "смърфовете" и подписа с "виолетовите".

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Ето какво пишат от стадион "Ивайло":

"Боляри, имаме удоволствието да ви съобщим, че 22-годишният халф Ивайло Марков и ръководството на клуба подписаха договор за 2 години! Иво дойде в Етър в началото на т.г. като преотстъпен от Локомотив (Пловдив). Сега разтрогна договора си със "смърфовете" и вече официално е футболист на Етър.

Етър задържа халф
Етър задържа халф

Ивайло Марков е роден на 21 октомври 2004 г. Юноша е на Левски, преминал е през Славия и Чавдар (Етрополе). От 2023 до 2025 г. бе в ЦСКА 1948, после в Локо (Пд). Има двубои и за юношеския национален отбор на България. Тази пролет облече виолетовия екип и изигра 13 мача, в които отбеляза 4 гола, като има съществен принос и влияние в играта на "болярския" тим.

Показваме отново, че градим отбор с ясна визия за бъдещето, в който сложихме край на текучеството! Запазихме състава от последния сезон, който ще продължава да израства под ръководството на Иван Иванов. И гледаме уверено напред!".

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"Разтрогнах с Локомотив и подписах 2-годишен договор с Етър. Голямата причина да остана тук са старши треньорът Иван Иванов и клубът. Всеки иска да работи с такъв наставник. Харесва ми работата тук и вярвам, че Етър е едно добро място за всеки футболист! Доволен съм от пролетния полусезон, но винаги може повече и искам тази година да е още по-успешна. Винаги искам да давам най-доброто, дори и повече, защото съм взискателен към себе си. Искам да помогна на Етър да стигне възможно най-далеч!", заяви Ивайло Марков след подписването на договора си.

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