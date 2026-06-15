Етър се надява да получи играч от Левски - Иванов: Ще го чакам до последния ден

Етър започна с 25 футболисти подготовката си за новия сезон във Втора лига. В 18 ч. старши треньорът Иван Иванов изведе играчите за първа тренировка на стадион „Ивайло“, като председателят на УС Любомир Филипов пожела на всеки един от тях успешно представяне през годината.

За първи път в по-новата история на Етър няма нито един напускащ футболист. Всички пожелаха да останат в тима, като и всеки един от играчите с изтекли договори преподписа нов контракт. Средната възраст на отбора е 22.3 години и Етър е съставен изцяло от български футболисти.

Единственото ново попълнение е централният нападател Стивиян Макавеев, който идва от Севлиево. Другото ново име е на добре познатият Ивайло Димитров, който се завръща на "Ивайло“ като част от щаба на Иван Иванов. Още се очаква развитието със Стивън Стоянчов, за който решението ще е на Левски.

Иван Иванов поясни, че ще го чака до последния ден и винаги е готов да разчита на него, но в същото време искрено му пожелава да се наложи при "сините“.

“Държах да запазим състава в този вид, което означава, че съм видял потенциала в играчите и съм решил да извървим този път заедно. Вярвам в тях! А очевидно и самите те вярват в мен и ръководството. Нещата винаги са взаимни. Вървим по прав път и прави чест на ръководството, което се съобрази с моето желание. Това са страхотни хора и пожелавам във всички клубове така да се доверяват на треньорите“, коментира старши треньорът Иван Иванов.

За първи път Етър си подсигури и толкова класни съперници във всички контроли. На 23-и „виолетовите“ играят с шампиона Левски на стадиона в Правец. На 26 юни (петък) тимът гостува на Лудогорец в Разград. На 4 юли играе с Ботев в Пловдив, а на 11 юли – с Черноморец (Бургас). Последната проверка е на 18 юли срещу Янтра (Габрово) на стадион „Ивайло“.

"Работим по ясен план - искаме още този сезон да сме в челните места и ако сме готови, да се завърнем в елита. Ако не успеем, ще го гоним следващата година, когато ще сме още по-добри. В Първа лига ще влезем, когато сме подготвени и ви уверявам, че тогава няма да правим нов отбор“, заяви Иван Иванов.

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