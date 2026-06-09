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16-годишен талант подписа първи професионален договор с Етър

  • 9 юни 2026 | 18:45
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16-годишен талант подписа първи професионален договор с Етър

Днес 16-годишният нападател Петър Петров подписа своя първи професионален договор с Етър. "Болярите" отново доказват, че продължават да дават път на талантливите юноши от школата.

Петров направи своя официален дебют с представителния отбор на 8 ноември м.г. срещу Хебър, когато бе едва на 15. До момента има 6 участия, като в последния кръг срещу Миньор записа и пълни 90 минути.

Стивиян Макавеев е футболист на Етър
Стивиян Макавеев е футболист на Етър

Петър Мирославов Петров е роден на 12 май 2010 г., висок е 190 см и играе като централен нападател. Започва с футбола още на 5-годишна възраст, преминал е през всички възрастови групи в школата, бе голмайстор на Етър U16 и е един от най-добрите нападатели в Елитната група. Най-силното му качество е, че стреля еднакво добре и с двата крака, както и високият му ръст и силният му удар.

България U17 разгроми връстниците си от Албания
България U17 разгроми връстниците си от Албания

Само преди дни вкара два гола за националния отбор на България U17 за победата с 4:1 над Албания в Тирана, като второто му попадение падна с удар зад центъра на терена.

"Петър Петров вече е с професионален статут и това може само да го стимулира да бъде все по-добър на футболния терен. И настъпва времето, в което ще бележи голове за победите и на първия отбор на Етър!", написаха от стадион "Ивайло".

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