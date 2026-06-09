16-годишен талант подписа първи професионален договор с Етър

Днес 16-годишният нападател Петър Петров подписа своя първи професионален договор с Етър. "Болярите" отново доказват, че продължават да дават път на талантливите юноши от школата.

Петров направи своя официален дебют с представителния отбор на 8 ноември м.г. срещу Хебър, когато бе едва на 15. До момента има 6 участия, като в последния кръг срещу Миньор записа и пълни 90 минути.

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Петър Мирославов Петров е роден на 12 май 2010 г., висок е 190 см и играе като централен нападател. Започва с футбола още на 5-годишна възраст, преминал е през всички възрастови групи в школата, бе голмайстор на Етър U16 и е един от най-добрите нападатели в Елитната група. Най-силното му качество е, че стреля еднакво добре и с двата крака, както и високият му ръст и силният му удар.

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Само преди дни вкара два гола за националния отбор на България U17 за победата с 4:1 над Албания в Тирана, като второто му попадение падна с удар зад центъра на терена.

"Петър Петров вече е с професионален статут и това може само да го стимулира да бъде все по-добър на футболния терен. И настъпва времето, в което ще бележи голове за победите и на първия отбор на Етър!", написаха от стадион "Ивайло".

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