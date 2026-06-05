Феновете на Етър обвиниха клуба в предателство заради "син бастион"

"Фен клуб Етър" скочи на ръководството на тима след вчерашното подписано споразумение за сътрудничество с Левски. Запалянковците на "болярите" не са доволни, че ръководството на Етър нарича Велико Търново "син бастион" и сравнява тези думи с едно от най-големите предателства в историята на България.

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"Изявление

Като фенове на Етър напълно и категорично се разграничаваме от официалната позиция на ръководството на клуба, че Велико Търново било "Син бастион"??? На чист болярски: Уот дъ фак??? Това можем да го сравним само с предателството на оня чието име с право историята е забравила и е отворил портата на Царевец на турците, след което 500 години няма България! Може да се сравни и с действията на Фейзи Илханлъ след чието управление се оказахме в небитието.

Чакаме незабавно извинение от страна на ръководството за тази гавра с името на един от най-великите и уважавани български клубове!", пишат запалянковците на своята страница във "Фейсбук".



След публикацията Етър премахна словосъчетанието "син бастион".

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