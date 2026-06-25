Стоичков изгледа победата на Бразилия в компанията на куп легенди

Българската легенда Христо Стоичков изгледа на живо убедителната победа на Бразилия с 3:0 над Шотландия, с която петкратният световен шампион спечели група “С” на Мондиал 2026.

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Още в началните минути на мача телевизионните камери се насочиха към ложата на “Хард Рок Стейдиъм” в Маями. Там Стоичков беше в компанията на още куп велики футболисти, а именно Кафу, Бебето, Кристиан Карембьо, Кака, Пепе, Роналдо и Деян Савичевич. Сред тях бяха също така легендарният наставник Арсен Венгер и президентът на ФИФА Джани Инфантино.

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Това не е единственият двубой от Световното първенство, на който Камата присъства. Той беше на откриващия мач на “Ацтека”, в който домакините от Мексико спечелиха с 2:0 срещу Южна Африка, както и на предишните две срещи в Маями, в които Уругвай направи две ремита: 1:1 със Саудитска Арабия и 2:2 с Кабо Верде.

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