Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Стоичков изгледа победата на Бразилия в компанията на куп легенди

Стоичков изгледа победата на Бразилия в компанията на куп легенди

  • 25 юни 2026 | 13:11
  • 304
  • 0

Българската легенда Христо Стоичков изгледа на живо убедителната победа на Бразилия с 3:0 над Шотландия, с която петкратният световен шампион спечели група “С” на Мондиал 2026.

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия
Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

Още в началните минути на мача телевизионните камери се насочиха към ложата на “Хард Рок Стейдиъм” в Маями. Там Стоичков беше в компанията на още куп велики футболисти, а именно Кафу, Бебето, Кристиан Карембьо, Кака, Пепе, Роналдо и Деян Савичевич. Сред тях бяха също така легендарният наставник Арсен Венгер и президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Камата, свидетел на историческите голове на Кабо Верде
Камата, свидетел на историческите голове на Кабо Верде

Това не е единственият двубой от Световното първенство, на който Камата присъства. Той беше на откриващия мач на “Ацтека”, в който домакините от Мексико спечелиха с 2:0 срещу Южна Африка, както и на предишните две срещи в Маями, в които Уругвай направи две ремита: 1:1 със Саудитска Арабия и 2:2 с Кабо Верде.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Най-после играем като отбор, доволен е Анчелоти

Най-после играем като отбор, доволен е Анчелоти

  • 25 юни 2026 | 11:30
  • 622
  • 0
Куман: Нидерландия уважава всички евентуални противници, но не се страхува от никого

Куман: Нидерландия уважава всички евентуални противници, но не се страхува от никого

  • 25 юни 2026 | 11:16
  • 491
  • 0
Нагелсман опроверга информациите, че ще прави много ротации срещу Еквадор

Нагелсман опроверга информациите, че ще прави много ротации срещу Еквадор

  • 25 юни 2026 | 10:51
  • 910
  • 0
Стив Кларк не вярва, че Шотландия ще продължи напред

Стив Кларк не вярва, че Шотландия ще продължи напред

  • 25 юни 2026 | 10:37
  • 642
  • 0
Хеттрик от награди за Винисиус на Мондиал 2026

Хеттрик от награди за Винисиус на Мондиал 2026

  • 25 юни 2026 | 10:18
  • 674
  • 0
Ето как играчите на Аржентина честитиха на рожденика Меси

Ето как играчите на Аржентина честитиха на рожденика Меси

  • 25 юни 2026 | 10:07
  • 769
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

  • 25 юни 2026 | 03:01
  • 65084
  • 63
Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

  • 25 юни 2026 | 05:56
  • 29855
  • 12
Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

  • 25 юни 2026 | 12:59
  • 2013
  • 2
Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

  • 25 юни 2026 | 01:00
  • 30481
  • 12
Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

  • 25 юни 2026 | 11:47
  • 1439
  • 2
Исторически успех за "Бафана Бафана", Южна Корея ще разчита на други

Исторически успех за "Бафана Бафана", Южна Корея ще разчита на други

  • 25 юни 2026 | 05:58
  • 28325
  • 9