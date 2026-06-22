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  3. В Турция: Станимир Стоилов отказа на Фенербахче

В Турция: Станимир Стоилов отказа на Фенербахче

  • 22 юни 2026 | 22:47
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В Турция: Станимир Стоилов отказа на Фенербахче

Станимир Стоилов е имал оферта от Фенербахче, но я е отхвърлил, съобщиха редица турски медии. Предложението е дошло от президента на "фенерите" Азиз Йълдъръм. Стоилов обаче е предпочел да остане начело на Гьозтепе, като е изтъкнал дългосрочните си планове с клуба от Измир.

След отказа на българския специалист, Фенербахче назначи Исмаил Картал, за когото това ще е четвърти период начело на истанбулския гранд. Той заменя на поста уволнения през април Доменико Тедеско. В началото на сезона пък от "Шюкрю Сараджоглу" си тръгна Жозе Моуриньо.

Първият избор на Азиз Йълдъръм е бил Айкут Коджаман, но преговорите между двете страни са се провалили. Имало е и идея да бъде поканен Жорже Жезус, който е свободен след раздялата си с Ал-Насър.

Гьозтепе завърши сезона в Турция на 6-о място и се размина с участие в европейските клубни турнири, като ще се опита да подобри класирането си през новата кампания.

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Снимки: Imago

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