В Турция: Станимир Стоилов отказа на Фенербахче

Станимир Стоилов е имал оферта от Фенербахче, но я е отхвърлил, съобщиха редица турски медии. Предложението е дошло от президента на "фенерите" Азиз Йълдъръм. Стоилов обаче е предпочел да остане начело на Гьозтепе, като е изтъкнал дългосрочните си планове с клуба от Измир.

След отказа на българския специалист, Фенербахче назначи Исмаил Картал, за когото това ще е четвърти период начело на истанбулския гранд. Той заменя на поста уволнения през април Доменико Тедеско. В началото на сезона пък от "Шюкрю Сараджоглу" си тръгна Жозе Моуриньо.

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın Stanimir Stoilov ile temasa geçtiği doğru.



Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'den gelen teklifi Göztepe'de kalarak mevcut projeyi devam ettirebilmek adına geri çevirdi. pic.twitter.com/oDpo1aWc78 — Orçun Akten (@OrcunAkten) June 22, 2026

Първият избор на Азиз Йълдъръм е бил Айкут Коджаман, но преговорите между двете страни са се провалили. Имало е и идея да бъде поканен Жорже Жезус, който е свободен след раздялата си с Ал-Насър.

Гьозтепе завърши сезона в Турция на 6-о място и се размина с участие в европейските клубни турнири, като ще се опита да подобри класирането си през новата кампания.

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Снимки: Imago