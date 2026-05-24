Филип Кръстев се възстановява с пълна пара

Българският национал Филип Кръстев продължава да се възстановява след операцията, която претърпя заради скъсано ахилесово сухожилие. Играчът се контузи в края на сезона за Гьозтепе и се очаква да се възстановява за дълъг период от време и едва ли ще се завърне на терена до края на календарната 2026 г. Въпреки че е с гипсиран десен крак, Кръстев не остава далеч от топката и последният му пост в социалните мрежи го потвърждава.

На видеото Кръстев е седнал на стол в градината на дома си, като е опънял гипсирания си десен крак на друг стол. Въпреки това, креативният футболист показа добри жонгльорски умения с топката, която задържа във въздуха с помощта на раменете, главата и левия си крак.