Футболист на Станимир Стоилов се контузи и няма да играе на Световното първенство

Нападателят Ибрахим Сабра, който играе за ръководения от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе, отпадна от състава на Йордания за Световното първенство, съобщиха от футболната федерация на страната.
20-годишният Сабра беше изпратен през пролетта под наем в Локомотива (Загреб), за да трупа опит, а сега се оказва, че е скъсал връзки на глезена след контролната седмица преди няколко дни срещу Колумбия. На мястото му е повикан 20-годишният защитник Мохамад Абу Гош, който до момента никога не е бил част от първия отбор на Йордания, но сега селекционерът Джалал Селами реши да допълни с него групата от 26 футболисти. Той е футболист на Шабаб Ал Ордон от местната лига.
Йордания е в група J на Световното първенство заедно с отборите на Австрия, Алжир и защитаващия титлата си Аржентина.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google