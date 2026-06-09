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  1. Световно първенство
  2. Йордания
  3. Футболист на Станимир Стоилов се контузи и няма да играе на Световното първенство

Футболист на Станимир Стоилов се контузи и няма да играе на Световното първенство

  • 9 юни 2026 | 09:45
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Нападателят Ибрахим Сабра, който играе за ръководения от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе, отпадна от състава на Йордания за Световното първенство, съобщиха от футболната федерация на страната.

20-годишният Сабра беше изпратен през пролетта под наем в Локомотива (Загреб), за да трупа опит, а сега се оказва, че е скъсал връзки на глезена след контролната седмица преди няколко дни срещу Колумбия. На мястото му е повикан 20-годишният защитник Мохамад Абу Гош, който до момента никога не е бил част от първия отбор на Йордания, но сега селекционерът Джалал Селами реши да допълни с него групата от 26 футболисти. Той е футболист на Шабаб Ал Ордон от местната лига.

Йордания е в група J на Световното първенство заедно с отборите на Австрия, Алжир и защитаващия титлата си Аржентина.

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