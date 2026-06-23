Делова се отдалечава от Динамо (Киев)

Централният защитник Лумбард Делова е с все по-малки шансове за преминаване в Динамо (Киев). Украинският гранд заяви сериозен интерес към 27-годишния бранител след края на миналия сезон, като бе готов да активира откупната му клауза в размер на 950 00 евро. В последните дни обаче разговорите са замразени, твърди "Тема Спорт".

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От една страна, причина за това е контузията, която Делова лекуваше няколко седмици, а от друга - косовският нападател Батон Забергджа, който играе за ФК Харков, е разказал на играча на "армейците" ужасяващи истории за живота в Украйна. Така трансфер по оста ЦСКА - Динамо (Киев) е все по-малко вероятен.

Звезда на ЦСКА пред трансфер в Динамо (Киев)

Делова вече тренира с "червените" в Австрия, но едва ли ще вземе участие в предстоящата контрола с друг украински тим - бронзовия медалист Полися (Житомир). Спарингът е утре от 19:00 ч.

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