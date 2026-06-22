ЦСКА прави Сенси най-скъпия футболист в efbet Лига, заплатата му ще е огромна

Бившият футболист на Интер и настоящ на Анортозис - Стефано Сенси, ще се превърне в играча с най-голяма заплата в efbet Лига, ако подпише с ЦСКА, научи Sportal.bg. 30-годишният плеймейкър и бивш национал на Италия е една от приоритетните летни цели на “червените” през лятото и по всчко изглежда, че той ще се озове на “Армията”. За целта месечното му възнаграждение с бонусите ще е между 50 000 и 60 000 евро.

Преди дни настоящият му клуб Анортозис предложи на своята звезда 35 000 евро месечно възнаграждение и отделно бонуси с цел да парира ЦСКА. Това е два пъти повече от сегашната му заплата. Условието бе да премахне откупната си клауза от договора в размер на 200 000 евро, важаща само за чуждестранни клубове.

Именно от нея ще се възползва и ЦСКА, но “червените” трябва да го направят най-късно до края на юли, защото от 1 август тя няма да важи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google