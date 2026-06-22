Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Над 14 500 карти и над 145 000 евро в касата на ЦСКА - "червените": Съвсем скоро мечтата става реалност

Над 14 500 карти и над 145 000 евро в касата на ЦСКА - "червените": Съвсем скоро мечтата става реалност

  • 22 юни 2026 | 14:49
  • 7128
  • 42

ЦСКА е продал над 14 500 фен карти за новия сезон, похвалиха се от клуба. Благодарение на запалянковците, в касата на "червените" са влезли над 145 000 евро. Въпросната карта дава възможност да се закупи и абонаментна карта на новия стадион "Българска армия".

"Хиляди верни армейци от Бургас и Благоевград се сдобиха с фен картата на ЦСКА през последния уикенд, с което общият брой на регистрациите до момента надхвърля 14 500!

Любовта към ЦСКА наистина не познава граници – благодарим за огромната подкрепа и отдаденост към отбора в нашите сърца!

Още утре (23 юни) продължаваме със следващата спирка от националното ни турне – Враца. На 26 юни (петък) сме в Ямбол, а в предстоящите почивни дни (27 и 28 юни) ще посетим и червените легиони в Пловдив и Стара Загора.

аботното време и локациите са следните:

ВРАЦА - 23 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)
Адрес: Спортен комплекс "Христо Ботев", Park Bar

ЯМБОЛ – 26 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)
Адрес: ул. „Георги С. Раковски“ 29

ПЛОВДИВ - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)
Адрес: ул. „Димитър Талев“ 75А

СТАРА ЗАГОРА - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)
Адрес: бул. „Хан Тервел“ 46

Съвсем скоро мечтата ни ще е реалност – „Българска армия“ ще отвори врати, а всеки истински армеец ще се гордее със своето бижу! Фен картата ще ни събере обратно у дома!

В близките дни очаквайте информация и за следващите градове от националната ни обиколка!", се казва в информацията от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локомотив (Пловдив) започна лятната си подготовка

Локомотив (Пловдив) започна лятната си подготовка

  • 22 юни 2026 | 11:14
  • 1875
  • 2
Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

  • 22 юни 2026 | 11:08
  • 16311
  • 54
Тодор Неделев махна патериците и шината, започна активна работа във фитнеса

Тодор Неделев махна патериците и шината, започна активна работа във фитнеса

  • 22 юни 2026 | 10:42
  • 774
  • 2
Спартак (Варна) взе футболист от Берое

Спартак (Варна) взе футболист от Берое

  • 22 юни 2026 | 10:10
  • 1938
  • 2
Дунав (Русе) привлече американски офанзивен футболист

Дунав (Русе) привлече американски офанзивен футболист

  • 22 юни 2026 | 09:38
  • 1425
  • 2
Тунчев: На този етап търсим най-вече централен защитник

Тунчев: На този етап търсим най-вече централен защитник

  • 22 юни 2026 | 09:26
  • 1140
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

  • 22 юни 2026 | 11:08
  • 16311
  • 54
Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

  • 22 юни 2026 | 14:04
  • 11499
  • 15
Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

  • 22 юни 2026 | 14:48
  • 6096
  • 3
Франция ще опита да си осигури място на елиминациите още тази нощ, Мбапе потрива ръце за нови голове

Франция ще опита да си осигури място на елиминациите още тази нощ, Мбапе потрива ръце за нови голове

  • 22 юни 2026 | 13:04
  • 1339
  • 4
Халф призна за преговори с Левски, но "сините" трябва да се преборят със Спартак (Москва) за подписа му

Халф призна за преговори с Левски, но "сините" трябва да се преборят със Спартак (Москва) за подписа му

  • 22 юни 2026 | 09:21
  • 15790
  • 17