Над 14 500 карти и над 145 000 евро в касата на ЦСКА - "червените": Съвсем скоро мечтата става реалност

ЦСКА е продал над 14 500 фен карти за новия сезон, похвалиха се от клуба. Благодарение на запалянковците, в касата на "червените" са влезли над 145 000 евро. Въпросната карта дава възможност да се закупи и абонаментна карта на новия стадион "Българска армия".

"Хиляди верни армейци от Бургас и Благоевград се сдобиха с фен картата на ЦСКА през последния уикенд, с което общият брой на регистрациите до момента надхвърля 14 500!

Любовта към ЦСКА наистина не познава граници – благодарим за огромната подкрепа и отдаденост към отбора в нашите сърца!

Още утре (23 юни) продължаваме със следващата спирка от националното ни турне – Враца. На 26 юни (петък) сме в Ямбол, а в предстоящите почивни дни (27 и 28 юни) ще посетим и червените легиони в Пловдив и Стара Загора.

аботното време и локациите са следните:

ВРАЦА - 23 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

Адрес: Спортен комплекс "Христо Ботев", Park Bar

ЯМБОЛ – 26 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

Адрес: ул. „Георги С. Раковски“ 29

ПЛОВДИВ - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: ул. „Димитър Талев“ 75А

СТАРА ЗАГОРА - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: бул. „Хан Тервел“ 46

Съвсем скоро мечтата ни ще е реалност – „Българска армия“ ще отвори врати, а всеки истински армеец ще се гордее със своето бижу! Фен картата ще ни събере обратно у дома!

В близките дни очаквайте информация и за следващите градове от националната ни обиколка!", се казва в информацията от клуба.

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