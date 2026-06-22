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ЦСКА уреди двукратен шампион с Интер

  • 22 юни 2026 | 18:46
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ЦСКА е напът да осъществи изключително силен входящ трансфер. "Армейците" са активирали откупната клауза на Стефано Сенси, която е в размер на 200 000 евро, съобщава Фабрицио Романо. Той ще се превърне във второто ново попълнение в състава на Христо Янев, след Жоел Цварц, който пристигна в Борисовата градина от Локомотив (Пловдив).

В момента двукратният шампион с Интер е част от кипърския Анортозис, с който има договор до юни 2027 г., след като в началото на тази го удължи с още 12 месеца. Сенси е разиграващ полузащитник и бе сред основните приоритети в лятната селекция на 31-кратните шампиони.

Той е бивш национал на Италия. Има 9 мача и 3 гола за Скуадра адзура (2018 – 2022). Печели Скудетото с Интер през 2021-ва и 2024-та.

30-годишният халф направи силен личен минал сезон с Анортозис. Изигра 25 мача в първенството, в които вкара 9 гола, с 6 асистенции, но те не помогнаха много. Отборът от Фамагуста остана във втората плейофна група и завърши на седмо място, без евроквота.

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Стефано е юноша на Римини и Чезена. С втория тим прави и дебюта си в професионалния футбол през 2013 г. После преминава в Сасуоло, който през 2019-а го отдава под наем на Интер за сумата от 5 милиона евро. Година по-късно "нерадзурите" откупуват правата му, като плащат още 20 млн. евро.

Началото за него е добро, но постепенно губи формата си заради поредица от контузии и кариерата му тръгва надолу. Следват преотстъпвания в Сампдория и Монца. Напуска "Джузепе Меаца" през 2024-та, като преминава със свободен трансфер в Монца през август 2024-та. Там се засича с Валентин Антов в периода му под наем. Част е от Анортозис от септември миналата година.

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