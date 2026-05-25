Звезда на ЦСКА пред трансфер в Динамо (Киев)

Лумбард Делова е пред трансфер в Динамо (Киев), съобщава украинският журналист Алекс Иванченко. Защитникът на ЦСКА е следен отдавна от 17-кратния шампион на Украйна. Националът на Косово, който е на 27 години, е в напреднали преговори с ръководството на Динамо. Диалогът между двете страни върви добре, а футболистът е съвсем близо до преминаване в клуба от Киев, се казва още в информацията.

Делова премина в ЦСКА през юли 2024 година, след което изигра 64 мача, реализира четири гола и направи две асистенции с екипа на "червените". Бранителят е играл за Балкани, Прищина и Хайдук (Сплит) в кариерата си до момента.