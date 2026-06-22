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Цварц разказа как е станал светкавичният му трансфер в ЦСКА

  • 22 юни 2026 | 16:18
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31 часа. Точно толкова време бе необходимо на Жоел Цварц след пристигането му в лагера на ЦСКА в Австрия, за да открие головата си сметка. Попадението при успеха срещу словенския Брине бе и първото за „армейците“ по време на подготовката.

Със страхотния си дебют, нидерландският таран веднага накара феновете на ЦСКА да пресмятат колко попадения ще отбележи през новата кампания.

"Много хора ми задават този въпрос, но моята първа цел, откакто пристигнах, е да опозная момчетата, отбора и треньора. Да се адаптирам към колектива. Головете няма да закъснеят“, казва Цварц в първото си интервю за клубните канали на ЦСКА.

Той разкрива, че трансферът му при „червените“ е станал факт за много кратко време. "Всичко се разви много бързо. Мисля, че след като ЦСКА се свърза с агента ми, изминаха само 2 или 3 дни, преди да финализираме трансфера. За мен бе много добре, че стана толкова гладко. Веднага се качих на самолета и преминах медицинските прегледи в София. А след това директно тук – на тренировъчния терен. Пътуването беше доста дълго, но пък на мен постоянно ми се играе футбол. Беше страхотно да стъпя директно на терена и да вкарам. Когато трансферът стана факт, получих много позитивни реакции. Много съм благодарен и го оценявам“, казва нидерландският голаджия.

Цварц привлича погледите с умението си да реализира от всякаква позиция и най-вече – винаги да намира пространство, за да стреля: "Когато играеш като нападател, развиваш това усещане – къде да се позиционираш, къде точно да застанеш в наказателното поле... През годините успях да си изградя този усет. Затова и успявам да вкарвам“.

"Чувствам се много добре! Момчетата са страхотни, всички ме посрещнаха много топло. Това винаги е важно, когато стартираш в нов отбор. Прави нещата по-лесни“, споделя Жоел по повод първите си дни в ЦСКА.

Той се връща и назад в кариерата си – към добрите и лошите периоди, които са го изградили като футболист: "Нека започна с най-лошия момент. Беше период, в който бях останал без клуб. Беше трудно, трябваше да тренирам сам, без отборни занимания... Тогава ми беше най-тежко, за щастие тези времена вече са в миналото. А най-добрите ми мигове? През юношеските ми години имах възможност да играя с много добри играчи и срещу отлични отбори. Винаги ще пазя тези спомени. Разбира се, също така престоите ми във Фейенорд, в Локо... Във Фейенорд бях част от първия отбор, имаше големи имена. Там успях да се развия като футболист. След това с екипа на Локо (Пловдив) получих възможност отново да се завърна на терена и да заиграя. Бих отличил точно тези моменти“.

Цварц вече успя да усети магията на великата червена публика по време на финала за Купата на България, когато – като футболист на Локомотив (Пловдив), се изправи срещу ЦСКА. Признава, че е останал силно впечатлен: "На трибуните имаше много фенове, много шум, голяма подкрепа... Знам, че ЦСКА има огромна фенска маса. Невероятни са. Много е красиво да ги гледаш и да изпиташ емоцията“.

Още в първия си двубой за новия сезон, Цварц и новите му съотборници ще се изправят срещу европейско препятствие – ирландския Дери Сити, а мислите на отбора вече са насочени към евротурнирите. "Да, разбира се, че вече започваме да мислим за този мач, тъй като това ще е първият ни двубой в Европа. Работим здраво, за да се подготвим точно за него. Чудесно е, когато ни предстоят такива сблъсъци и всички сме настроени положително“, споделя нидерландецът.

Съвсем очаквано, той се надява родината му да се представи подобаващо на Световното първенство, но признава, че фаворитите му са други: „Разбира се, стискам палци Нидерландия да достигне до финала. Те направиха страхотен мач срещу Швеция. Но има други два отбора, които са много силни и добре подготвени – Бразилия и Франция. Като гледам състава на френския национален отбор, мисля че имат най-голям шанс да спечелят световната титла отново“.

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