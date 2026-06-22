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  3. В Италия разкриха още подробности за договора на Сенси с ЦСКА

В Италия разкриха още подробности за договора на Сенси с ЦСКА

  • 22 юни 2026 | 21:17
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Бившият италиански национал Стефано Сенси съвсем скоро ще бъде обявен за футболист на ЦСКА. Редица италиански медии потвърдиха новината, че 30-годишният халф ще напусне Анортозис, за да продължи кариерата си в най-титулувания български клуб.

ЦСКА уреди двукратен шампион с Интер
ЦСКА уреди двукратен шампион с Интер

"Червените" ще платят откупната клауза в договора на Сенси, която е в размер на 200 000 евро. Според популярния журналист Николо Скира, двукратният шампион в Серия "А" с Интер ще парафира с ЦСКА за две години - до 2028-а.

ЦСКА прави Сенси най-скъпия футболист в efbet Лига, заплатата му ще е огромна
ЦСКА прави Сенси най-скъпия футболист в efbet Лига, заплатата му ще е огромна

Сенси ще е най-високоплатеният играч не само на "Армията", но и в цялата efbet Лига. по информация на Sportal.bg, той ще получава месечно възнаграждение между 50 000 и 60 000 евро.

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