Емблемата на ЦСКА грейна на "Армията"

Емблемата на ЦСКА беше монтирана тази сутрин на стадион "Българска армия". Тя краси централната трибуна на съоръжението на "червените", което трябва да е готово за началото на новия сезон. Капацитетът на "Армията" ще бъде за 18 000 зрители, като стадионът в Борисовата градина е първият в София, чийто трибуни са изцяло покрити с козирка.

ЦСКА показа новите си екипи за предстоящия сезон

Първият официален мач на тима на Христо Янев през това лято ще бъде домакинството на Дери Сити в Лига Европа. В момента "армейците" са на подготовка в Австрия.

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