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Емблемата на ЦСКА грейна на "Армията"

  • 19 юни 2026 | 10:54
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Емблемата на ЦСКА грейна на "Армията"

Емблемата на ЦСКА беше монтирана тази сутрин на стадион "Българска армия". Тя краси централната трибуна на съоръжението на "червените", което трябва да е готово за началото на новия сезон. Капацитетът на "Армията" ще бъде за 18 000 зрители, като стадионът в Борисовата градина е първият в София, чийто трибуни са изцяло покрити с козирка.

ЦСКА показа новите си екипи за предстоящия сезон
ЦСКА показа новите си екипи за предстоящия сезон

Първият официален мач на тима на Христо Янев през това лято ще бъде домакинството на Дери Сити в Лига Европа. В момента "армейците" са на подготовка в Австрия.

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