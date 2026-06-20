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Мондиал 2026: Нидерландия - Швеция
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  3. Янев: Цварц ще е много полезен, Ето'о е с инфекциозно заболяване

Янев: Цварц ще е много полезен, Ето'о е с инфекциозно заболяване

  • 20 юни 2026 | 20:09
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Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след победата с 2:1 срещу словенския Брине в Австрия. Специалистът изрази задоволство от привличането на Жоел Цварц, който дебютира с гол за "армейците".

"Доволен съм от старанието на всички. Видяхте условията - тежкото време. Всеки се постара да направим добър мач. Освен Жо, който записа по-малко минути, планът ни беше да играят всички. Доволен съм. За краткия период от време, което свършихме като работа, умората им е заслужена, първа контрола е - ясно, имаше футболисти с един ден тренировки, с два дни. Не е най-важното резултатът, а да се подготвим за онова, което ни очаква в Европа.

ЦСКА стартира с инфарктна победа над словенци, Цварц ги започна
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Жоел Цварц? Радвам се, че отбеляза гол, отборът го приема по най-добрия начин, той ще бъде от голяма полза, ще е много полезен, надявам се да продължава така и занапред. Оценката за лагера? Получаваме отлични условия - хотел, терени. Радвам се, че се събрахме почти всички, отсъства Джеймс, който има инфекциозно заболяване. Предстои ни много тежка работа в кратък период.

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Дери Сити? Противник като всеки един, трябва да излезем срещу него и да се противопоставим по най-добрия начин, единствената ни мисъл е да продължим напред. Към всеки противник подхождаме по най-сериозния начин, мислим за мачовете, които ни предстоят", заяви Христо Янев след проверката.

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