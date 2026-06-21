28-годишен национал от Манчестър Юнайтед обмисля да спре с футбола

Защитникът на Манчестър Юнайтед и Мароко Нусаир Мазрауи намекна, че Световното първенство в момента може да бъде последният му ангажимент в професионалния футбол. Причината не е контузия или спад във формата, а желанието му да посвети живота си на религията.

“След Мондиала може да реша да се оттегля. Животът е кратък. Искам да науча Корана наизуст и един ден да стана имам на джамия”, сподели Мазрауи, който е само на 28 години.

Бранителят е роден и израснал в Нидерландия, като е юноша на Аякс. Байерн (Мюнхен) го купи от амстердамци през 2022-ра година, а в Юнайтед е 2024-та.

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