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Мондиал 2026: Нидерландия - Швеция
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  3. Бразилски национал потвърди предстоящия си трансфер в Манчестър Юнайтед

Бразилски национал потвърди предстоящия си трансфер в Манчестър Юнайтед

  • 20 юни 2026 | 19:10
  • 2022
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Халфът на Аталанта Едерсон потвърди, че трансферът му в Манчестър Юнайтед е договорен. Очаква се сделката да е на обща стойност 45 млн. евро, а играчът да получи договор за 4+1 години при заплата от 4,5 млн. евро на сезон плюс бонуси.

“На практика всичко е уредено, така че ми остава само да чакам”, заяви лаконично Едерсон пред “Скай Спорт Италия”. Той също така обсъди извънредната си повиквателна за Бразилия. Първоначално 26-годишният играч не беше сред избраниците на Карло Анчелоти за Мондиал 2026, но беше призован на пожар след контузията на Уесли дни преди началото на турнира. “Трябва да се възползвам максимално от този момент. Тук съм и това е прекрасно нещо, като трябва да го преживея напълно”, коментира халфът, който се появи като резерва в края на мача с Хаити, завършил с победа с 3:0 за “Селесао”.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages

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