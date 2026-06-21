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Белгия и Иран откриват втория кръг в група "G"

  • 21 юни 2026 | 12:03
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Неделната вечер на Световното първенство ни отвежда в Лос Анджелис за двубоя между Белгия Иран. Мачът е от втория кръг на група “G” и започва в 22:00 часа българско време.

Ситуацията в групата е завързана, защото след първите срещи и четирите отбора (Белгия, Иран, Египет и Нова Зеландия) имат по 1 точка.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Селекционерът на Белгия Руди Гарсия се сблъска със сериозен проблем часове преди мача. Една от звездите на отбора - Жереми Доку, отпадна от сметките поради вирусно заболяване на респираторния тракт. Отсъствието му е сериозен удар, тъй като той бе сред най-добрите за „червените дяволи“ в първия мач. Освен него извън групата поради контузия остава и защитникът Зено Дебаст. Въпреки това Белгия ще разчита на опита на Тибо Куртоа под рамката, креативността на Кевин Де Бройне в средата на терена и головия нюх на Ромелу Лукаку, който може би ще води атаката, след като се включи силно като резерва срещу Египет.

Подготовката на Иран и за този мач остана на заден план заради нестихващите проблеми на тима извън терена. Покрай дуела с Нова Зеландия американските власти отказаха да позволят на играчите дори да останат да спят на местна територия и ги накараха веднага да се връщат обратно в Мексико.

Любопитен факт е, че Белгия и Иран никога досега не са се срещали в официален състезателен мач. Белгийците влизат в двубоя със смесени чувства от последната си форма – равенство с Египет (1:1), но и впечатляващи победи в контролите преди турнира срещу Тунис (5:0) и Хърватия (2:0). От друга страна, Иран демонстрира сериозна резултатност, вкарвайки 12 гола в последните си пет мача, включително разгромното 5:0 над Коста Рика през март.

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