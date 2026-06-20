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Броби се нареди до Подолски, Роналдо и Линекер

  • 20 юни 2026 | 21:18
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Нападателят на Нидерландия Брайън Броби се нареди до редица легендарни играчи с двата си гола по време на мача срещу Швеция от Мондиал 2026.

Двата гола на Броби пратиха Нидерландия сред каймака на световните първенства
Двата гола на Броби пратиха Нидерландия сред каймака на световните първенства

Играчът на Съндърланд се разписа първо в петата минута на двубоя, а след това и в 17-ата. Така той се нареди на четвъртото място във вечната класация на футболистите с най-бързи два гола в среща от Мондиал. Преди него са само германецът Лукас Подолски (11:35 минути срещу Швеция през 2006 г.), бразилецът Роналдо (12:16 минути срещу Коста Рика през 2002 г.) и англичанинът Гари Линекер (13:46 минути срещу Полша през 1986 г.).

Освен това първото попадение на Броби в мача е четвъртото най-ранно за Нидерландия в историята на Световното първенство. За последно “лалетата” отбелязаха толкова ранен гол на Мондиал 2014 срещу Бразилия, когато Робин ван Перси беше точен още в третата минута.

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Снимки: Gettyimages

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