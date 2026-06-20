Броби се нареди до Подолски, Роналдо и Линекер

Нападателят на Нидерландия Брайън Броби се нареди до редица легендарни играчи с двата си гола по време на мача срещу Швеция от Мондиал 2026.

Двата гола на Броби пратиха Нидерландия сред каймака на световните първенства

Играчът на Съндърланд се разписа първо в петата минута на двубоя, а след това и в 17-ата. Така той се нареди на четвъртото място във вечната класация на футболистите с най-бързи два гола в среща от Мондиал. Преди него са само германецът Лукас Подолски (11:35 минути срещу Швеция през 2006 г.), бразилецът Роналдо (12:16 минути срещу Коста Рика през 2002 г.) и англичанинът Гари Линекер (13:46 минути срещу Полша през 1986 г.).

Fastest World Cup braces in history:



Podolski vs Sweden, 2006: 11:35

Ronaldo vs Costa Rica, 2002: 12:16

Lineker vs Poland, 1986: 13:46

🟠Brobbey vs Sweden, 2026: 16:12 pic.twitter.com/gFnLI28rWQ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026

Освен това първото попадение на Броби в мача е четвъртото най-ранно за Нидерландия в историята на Световното първенство. За последно “лалетата” отбелязаха толкова ранен гол на Мондиал 2014 срещу Бразилия, когато Робин ван Перси беше точен още в третата минута.

4:58 - Brian Brobbey's goal after 4 minutes and 58 seconds was the fourth-earliest goal for @OnsOranje in FIFA World Cup history, and the fastest since Robin van Persie against Brazil in 2014 (2:32).



Headstart. pic.twitter.com/5YtiHpC9nI — OptaJohan (@OptaJohan) June 20, 2026

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Снимки: Gettyimages