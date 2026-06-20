Броби се нареди до Подолски, Роналдо и Линекер

Нападателят на Нидерландия Брайън Броби се нареди до редица легендарни играчи с двата си гола по време на мача срещу Швеция от Мондиал 2026.
Двата гола на Броби пратиха Нидерландия сред каймака на световните първенства
Играчът на Съндърланд се разписа първо в петата минута на двубоя, а след това и в 17-ата. Така той се нареди на четвъртото място във вечната класация на футболистите с най-бързи два гола в среща от Мондиал. Преди него са само германецът Лукас Подолски (11:35 минути срещу Швеция през 2006 г.), бразилецът Роналдо (12:16 минути срещу Коста Рика през 2002 г.) и англичанинът Гари Линекер (13:46 минути срещу Полша през 1986 г.).
Освен това първото попадение на Броби в мача е четвъртото най-ранно за Нидерландия в историята на Световното първенство. За последно “лалетата” отбелязаха толкова ранен гол на Мондиал 2014 срещу Бразилия, когато Робин ван Перси беше точен още в третата минута.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages