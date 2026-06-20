Двата гола на Броби пратиха Нидерландия сред каймака на световните първенства

Двата гола на Брайън Броби срещу Швеция днес в срещата от Мондиал 2026 се оказаха изключително специални за Нидерландия.

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С тях „лалетата“ се превърнаха в едва осмата нация в историята на световните първенства, която е вкарвала поне 100 гола на най-големия футболен форум.

Teams to score 100+ goals at the FIFA men’s World Cup:



◎ Brazil

◎ Germany

◎ Argentina

◎ France

◎ Italy

◎ Spain

◎ England

◉ Netherlands 🆕



Welcome to the 💯 club. pic.twitter.com/WAAu2tVvjQ — Squawka (@Squawka) June 20, 2026

Останалите „богоизбрани“ държави с това постижение са Бразилия, Германия, Аржентина, Франция, Италия, Испания и Англия. „Селесао“ и Бундестимът водят борба за надмощие в тази класация, като в момента отборът на Карло Анчелоти има леко предимство след трите гола срещу Хаити – 241 вкарани попадения срещу 239 за германците.

Любопитно е, че всички държави с поне 100 гола са ставали поне веднъж световни шампиони, а Нидерландия е единственото изключение. Момчетата на Роналд Куман ще се надяват да поправят това до края на Мондиал 2026.

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