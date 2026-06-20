Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Нидерландия
  3. Двата гола на Броби пратиха Нидерландия сред каймака на световните първенства

Двата гола на Броби пратиха Нидерландия сред каймака на световните първенства

  • 20 юни 2026 | 20:47
  • 2132
  • 0

Двата гола на Брайън Броби срещу Швеция днес в срещата от Мондиал 2026 се оказаха изключително специални за Нидерландия.

Нидерландия нанесе тежък удар на Швеция и гледа по-ведро към 1/16-финалите
Нидерландия нанесе тежък удар на Швеция и гледа по-ведро към 1/16-финалите

С тях „лалетата“ се превърнаха в едва осмата нация в историята на световните първенства, която е вкарвала поне 100 гола на най-големия футболен форум.

Останалите „богоизбрани“ държави с това постижение са Бразилия, Германия, Аржентина, Франция, Италия, Испания и Англия. „Селесао“ и Бундестимът водят борба за надмощие в тази класация, като в момента отборът на Карло Анчелоти има леко предимство след трите гола срещу Хаити – 241 вкарани попадения срещу 239 за германците.

Любопитно е, че всички държави с поне 100 гола са ставали поне веднъж световни шампиони, а Нидерландия е единственото изключение. Момчетата на Роналд Куман ще се надяват да поправят това до края на Мондиал 2026.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бързо уволненият от Айнтрахт Риера: Престоят ми в клуба бе едно голямо недоразумение

Бързо уволненият от Айнтрахт Риера: Престоят ми в клуба бе едно голямо недоразумение

  • 20 юни 2026 | 17:35
  • 1670
  • 1
Скоулс оспори наградата за играч на мача на Винисиус, посочи своя фаворит

Скоулс оспори наградата за играч на мача на Винисиус, посочи своя фаворит

  • 20 юни 2026 | 17:19
  • 2648
  • 8
Игли Таре: Наполи направи мъдър избор с Алегри, цикълът на Леао в Милан приключи

Игли Таре: Наполи направи мъдър избор с Алегри, цикълът на Леао в Милан приключи

  • 20 юни 2026 | 17:06
  • 2022
  • 0
Еквадор видя какво направи Германия и също наточи ножа за Кюрасао

Еквадор видя какво направи Германия и също наточи ножа за Кюрасао

  • 20 юни 2026 | 17:04
  • 543
  • 0
Рой Кийн: Все повече обсъждаме правилата, това ме дразни в модерния футбол

Рой Кийн: Все повече обсъждаме правилата, това ме дразни в модерния футбол

  • 20 юни 2026 | 16:50
  • 1732
  • 1
Новак в Премиър лийг се доближава до избора си за нов мениджър

Новак в Премиър лийг се доближава до избора си за нов мениджър

  • 20 юни 2026 | 16:33
  • 1606
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нидерландия нанесе тежък удар на Швеция и гледа по-ведро към 1/16-финалите

Нидерландия нанесе тежък удар на Швеция и гледа по-ведро към 1/16-финалите

  • 20 юни 2026 | 21:52
  • 14138
  • 33
Съставите на Германия и Кот д‘Ивоар, Нагелсман не прави никакви промени

Съставите на Германия и Кот д‘Ивоар, Нагелсман не прави никакви промени

  • 20 юни 2026 | 21:51
  • 765
  • 1
ЦСКА стартира с инфарктна победа над словенци, Цварц ги започна

ЦСКА стартира с инфарктна победа над словенци, Цварц ги започна

  • 20 юни 2026 | 19:54
  • 51353
  • 225
Левски: Не приемаме претенциите на Божков, няма да преведем нито евро

Левски: Не приемаме претенциите на Божков, няма да преведем нито евро

  • 20 юни 2026 | 19:46
  • 18920
  • 148
Янев: Цварц ще е много полезен, Ето'о е с инфекциозно заболяване

Янев: Цварц ще е много полезен, Ето'о е с инфекциозно заболяване

  • 20 юни 2026 | 20:09
  • 7693
  • 12
Юристът на Левски със становище дали "сините" могат да останат без Европа

Юристът на Левски със становище дали "сините" могат да останат без Европа

  • 20 юни 2026 | 19:12
  • 15248
  • 42