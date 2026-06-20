Куман: Ще обърнем внимание на Исак и Гьокереш, но не са само те

Треньорът на Нидерландия Роналд Куман обеща да управлява по-добре резервната си скамейка, когато отборът му се изправи срещу Швеция в мач от Група F на Световното първенство в събота, признавайки, че смените му в първия мач не са донесли ефекта, който е търсил.

"Лалетата" се стремят да се върнат на пътя на победите след разочароващото равенство в първия мач с Япония. Куман пое пълна отговорност за изпуснатия успех в края и каза, че е искал играчите му да натискат по-високо на терена - нещо, което не успяха да направят при равенството 2:2.

"Първо, въздействието или влиянието на смените не беше положително и аз, разбира се, нося отговорност за това", каза Куман пред репортери в петък. "Приемам критики към мен. Това не е проблем. Взех решението си, защото говорих с моя екип. Също така ясно заявих какво искам да променя. Трябваше да натискаме повече, високо на терена, но не успяхме да го направим. Искаме да предадем това послание на играчите", каза бившият футболист на Барселона.

Куман смята, че защитниците на тима му трябва да обърнат внимание на всички футболисти на Швеция в предстоящия мач, не само на нападателите Виктор Гьокереш и Александър Исак. "Те са бързи, силни са и са способни да вкарват", каза Куман. "Така че ще се съсредоточим върху тях, ще им обърнем внимание. Но трябва да се съсредоточим върху целия шведски отбор. Те се представиха добре на терена", добави той.

Нидерландия ще трябва да се справи без Куентин Тимбер, който получи сътресение на мозъка след сблъсък със съотборник, докато халфът Френки де Йонг се бори с контузия на стомаха. Куман също така каза, че иска да разчита на най-добрия голмайстор на Нидерландия за всички времена Мемфис Депай, който се справи със скорошни проблеми с бедрото и не успя да окаже голямо влияние срещу Япония, след като влезе от пейката. "Той е играч, който може да ни даде добавена стойност", сигурен е Роналд Куман.

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Снимки: Gettyimages