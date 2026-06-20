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Eто как майката на Куня се зарадва на головете му на стадиона

  • 20 юни 2026 | 18:15
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След двата гола на нападателя Матеус Куня за победата на Бразилия с 3:0 над Хаити, редица видеа, свързани с попаденията на играча на Манчестър Юнайтед, добиха популярност в социалните мрежи.

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити
Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

На един от клиповете се вижда емоционалната реакция на майката на футболиста Лузиана. Тя изгледа снощния мач на живо на стадиона във Филаделфия, като не успя да сдържи сълзите си от радост. Това беше първи мач на Куня като титуляр на Световно първенство, като той ознаменува този свой дебют по отличен начин.

При първия си гол в двубоя 27-годишният играч направи марковото си отпразнуване, имитирайки каране на сърф. Ето защо на друго от качените видеа се вижда как синът на бившия бразилски национал и някогашен защитник на Юнайтед Рафаел да Силва копира движенията на Куня.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages

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