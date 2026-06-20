Eто как майката на Куня се зарадва на головете му на стадиона

След двата гола на нападателя Матеус Куня за победата на Бразилия с 3:0 над Хаити, редица видеа, свързани с попаденията на играча на Манчестър Юнайтед, добиха популярност в социалните мрежи.
Бразилия се развихри с класика срещу Хаити
На един от клиповете се вижда емоционалната реакция на майката на футболиста Лузиана. Тя изгледа снощния мач на живо на стадиона във Филаделфия, като не успя да сдържи сълзите си от радост. Това беше първи мач на Куня като титуляр на Световно първенство, като той ознаменува този свой дебют по отличен начин.
При първия си гол в двубоя 27-годишният играч направи марковото си отпразнуване, имитирайки каране на сърф. Ето защо на друго от качените видеа се вижда как синът на бившия бразилски национал и някогашен защитник на Юнайтед Рафаел да Силва копира движенията на Куня.
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Снимки: Gettyimages