Eто как майката на Куня се зарадва на головете му на стадиона

След двата гола на нападателя Матеус Куня за победата на Бразилия с 3:0 над Хаити, редица видеа, свързани с попаденията на играча на Манчестър Юнайтед, добиха популярност в социалните мрежи.

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

На един от клиповете се вижда емоционалната реакция на майката на футболиста Лузиана. Тя изгледа снощния мач на живо на стадиона във Филаделфия, като не успя да сдържи сълзите си от радост. Това беше първи мач на Куня като титуляр на Световно първенство, като той ознаменува този свой дебют по отличен начин.

💛💚🥹 Matheus Cunha’s mom in tears of joy after his son scoring goal at the World Cup.



Beautiful. 😁



🎥 DicadoGordinhoo on Instagram pic.twitter.com/jFe1I4YJ13 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

При първия си гол в двубоя 27-годишният играч направи марковото си отпразнуване, имитирайки каране на сърф. Ето защо на друго от качените видеа се вижда как синът на бившия бразилски национал и някогашен защитник на Юнайтед Рафаел да Силва копира движенията на Куня.

So good 💚



Rafael da Silva's son might do Matheus Cunha's celebration better than Cunha himself 🤣🏄‍♂️



📹 orafa2 on IG pic.twitter.com/AurlCmegFe — LiveScore (@livescore) June 20, 2026

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages