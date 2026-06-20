Треньорът на Хаити: Моите играчи показаха, че заслужават да бъдат тук

Селекционерът на националния тим на Хаити Себастиен Мине е горд с представянето си от тима, въпреки загубата от Бразилия с 0:3, която на практика лиши отбора от възможността да излезе от групата.

"Може би бяхме малко наивни при първите два гола, а след това всичко стана все по-трудно с всяка изминала минута", смята френският треньор.

„Моите играчи показаха, че заслужават да бъдат тук, на Световното първенство", добави той. "За съжаление, днес играхме срещу Бразилия и имаше твърде голяма разлика. Ако искаме да се представим по-добре, всичко трябва да е изрядно, а днес допуснахме две грешки", призна той.

"За съжаление, да, елиминирани сме. Шотландия загуби от Мароко, така че няма да можем да продължим напред. Но минаха 52 години, откакто участвахме на Световното първенство. Това е нещо, което трябва да имаме предвид. Знам, че мога да имам доверие на играчите. Разочаровани сме, въпреки че загубихме от Бразилия", каза още Мине.

"Това е всичко, те бяха по-добри от нас. Трябва да си вземем поука от това и трябва да се върнем по-силни. А след пет дни ще играем срещу Мароко, който е полуфиналист от последното издание на турнира и ще трябва да накараме феновете и привържениците си да се гордеят", завърши Себастиен Мине.

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Снимки: Gettyimages