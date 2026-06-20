Голям купон на Копакабана при победата над Хаити

Бразилските фенове отпразнуваха победата на Бразилия с 3:0 над Хаити в петък вечер на емблематичния плаж Копакабана в Рио де Жанейро.

Привърженици, облечени с фланелки на националния отбор, се събраха пред огромни обществени екрани, за да гледат мача от Световното първенство, в който Бразилия постигна първата си победа в турнира. Петкратният световен шампион Бразилия се изправи след равенството 1:1 срещу Мароко в първия си мач и запази мястото си като лидер в група C.

Хаити, който участва на първо Световно първенство от 1974 година насам, стана първият отбор, загубил шансове за класиране в елиминационната фаза.

Бразилия ще завърши участието си в група C с двубой срещу Шотландия в Маями идната сряда.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google