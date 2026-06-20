Неймар ще бъде готов за последния мач на Бразилия от груповата фаза

Неймар ще бъде на разположение на Карло Анчелоти за последния мач на Бразилия от груповата фаза на Световното първенство. "Селесао" се изправя срещу Шотландия на 25 юни и любимецът на бразилските фенове може да запише първи минути на Мондиал 2026, след като пропусна първите две срещи заради контузия. Това разкри самият Анчелоти след убедителния успех срещу Хаити тази нощ.

"Неймар ще тренира индивидуално в събота, след което в неделя ще поднови тренировки с отбора. Ще бъде на разположение за мача с Шотландия", заяви селекционерът на Бразилия.

34-годишният бивш играч на Барселона и Пари Сен Жермен остана да се подготвя сам в Ню Джърси и не пътува с отбора за Филаделфия, където тази нощ "селесао" игра с Хаити. Той се възстановява от мускулна контузия на прасеца на десния крак, която получи още преди около месец. Срещу Шотландия Неймар се надява да запише първи мач за националния отбор от октомври 2023 година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google