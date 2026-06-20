Контузията на Рафиня притеснява щаба на Бразилия

Бразилският национал Рафиня ще премине медицински преглед днес, за да бъде опредена степента на контузията му. Футболистите на Карло Анчелоти постигнаха успех с 3:0 над Хаити във втория си мач на Световното първенство, но звездата на Барселона получи травма и беше принудително заменен в 40-ата минута.

Той е почувствал дискомфорт в подколянното сухожилие на десния крак, а в бразилския лагер са обезпокоени от контузията.

През март и април тази година Рафиня пропусна около месец поради травма в подколянното сухожилие.

Третият мач на Бразилия от груповата фаза на Мондиал 2026 е на 25 юни срещу Шотландия.

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Снимки: Gettyimages