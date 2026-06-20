Супермодел заяви подкрепата си за Бразилия в мини бански

Супермоделът Изабел Гуляр не пропуска да следи мачовете от Световното първенство по футбол и да заявява подкрепата си за Бразилия, дори по време на ваканцията си.

Годеницата на вратаря Кевин Трап сподели поредица от снимки, на които позира облечена в мини бански, едва прикриващ прелестите й, както и със знамето на Бразилия, за да покаже на феновете си, че не е забравила за футболната мания обхванала целия свят.

Под публикацията й не спират да валят лайкове от нейните 4.1 мн. последователи в социалната мрежа.

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