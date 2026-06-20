Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Турция - Парагвай
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Анчелоти: Това очаквах - да подобрим качеството

Анчелоти: Това очаквах - да подобрим качеството

  • 20 юни 2026 | 06:46
  • 545
  • 0

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти остана доволен от успеха с 3:0 над Хаити на Световното първенство. Той е доволен, че отборът е показал подобряване в представянето си в сравнение с първия мач на турнира срещу Мароко. Въпреки това той имаше и забележки, особено за играта през второто полувреме.

„Системата се промени леко, те стигаха по-често до нашата врата в сравнение с първата част. Ние също имахме възможности за контраатака, вкарахме чрез Ендрик, а Мартинели удари греда. Така че, да, можехме да играем по-добре, с повече интензитет, но мисля, че в този момент от Световното първенство понякога трябва да мислим и за следващите мачове“, заяви Анчелоти.

Той отбеляза напредъка на националния отбор в аспекти, които е счел за притеснителни срещу Мароко, като например броя на грешните подавания.

„Това беше, което очаквах – да подобрим качеството, да имаме по-малко грешки и повече контрол в защита. В дефанзивен план това беше добър мач. Подобрихме се и ще се подобрим още в следващия двубой. Трябва да използваме тази групова фаза, за да започнем добре елиминациите“, допълни специалистът.

Накрая той коментира и предстоящия мач с Шотландия.

„Не мислим за елиминациите, а за това да играем добре, да се подобрим срещу Шотландия, да спечелим мача и, ако е възможно, да заемем първото място в групата, което може да бъде важно за бъдещето. Шотландия има своите характеристики и може да създаде проблеми, защото днес създаде проблеми на Мароко. Нужни са спокойствие и увереност, за да продължим да работим за подобряване“, завърши италианецът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

  • 20 юни 2026 | 05:31
  • 24486
  • 26
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

  • 20 юни 2026 | 08:11
  • 13332
  • 30
Кристиано Роналдо сподели ново послание

Кристиано Роналдо сподели ново послание

  • 20 юни 2026 | 03:58
  • 3561
  • 2
Алжир подаде жалба срещу съдийството в мача с Аржентина

Алжир подаде жалба срещу съдийството в мача с Аржентина

  • 20 юни 2026 | 03:24
  • 1212
  • 0
Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

  • 20 юни 2026 | 02:59
  • 18243
  • 27
Алекс Фрийман: Всеки мечтае за такъв момент

Алекс Фрийман: Всеки мечтае за такъв момент

  • 20 юни 2026 | 02:51
  • 432
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

  • 20 юни 2026 | 05:31
  • 24486
  • 26
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

  • 20 юни 2026 | 08:11
  • 13332
  • 30
Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

  • 20 юни 2026 | 02:59
  • 18243
  • 27
САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

  • 20 юни 2026 | 00:03
  • 22917
  • 69
Нидерландия на поправителен срещу набралата скорост Швеция

Нидерландия на поправителен срещу набралата скорост Швеция

  • 20 юни 2026 | 08:00
  • 301
  • 0
Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

  • 19 юни 2026 | 19:52
  • 55835
  • 129