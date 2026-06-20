Анчелоти: Това очаквах - да подобрим качеството

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти остана доволен от успеха с 3:0 над Хаити на Световното първенство. Той е доволен, че отборът е показал подобряване в представянето си в сравнение с първия мач на турнира срещу Мароко. Въпреки това той имаше и забележки, особено за играта през второто полувреме.

„Системата се промени леко, те стигаха по-често до нашата врата в сравнение с първата част. Ние също имахме възможности за контраатака, вкарахме чрез Ендрик, а Мартинели удари греда. Така че, да, можехме да играем по-добре, с повече интензитет, но мисля, че в този момент от Световното първенство понякога трябва да мислим и за следващите мачове“, заяви Анчелоти.

Той отбеляза напредъка на националния отбор в аспекти, които е счел за притеснителни срещу Мароко, като например броя на грешните подавания.

„Това беше, което очаквах – да подобрим качеството, да имаме по-малко грешки и повече контрол в защита. В дефанзивен план това беше добър мач. Подобрихме се и ще се подобрим още в следващия двубой. Трябва да използваме тази групова фаза, за да започнем добре елиминациите“, допълни специалистът.

Накрая той коментира и предстоящия мач с Шотландия.

„Не мислим за елиминациите, а за това да играем добре, да се подобрим срещу Шотландия, да спечелим мача и, ако е възможно, да заемем първото място в групата, което може да бъде важно за бъдещето. Шотландия има своите характеристики и може да създаде проблеми, защото днес създаде проблеми на Мароко. Нужни са спокойствие и увереност, за да продължим да работим за подобряване“, завърши италианецът.

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Снимки: Gettyimages