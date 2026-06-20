Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Интер Маями
  3. Каземиро ще играе заедно с Меси в МЛС

Каземиро ще играе заедно с Меси в МЛС

  • 20 юни 2026 | 14:52
  • 1100
  • 0

Американският шампион Интер Маями ще се подсили с полузащитника Каземиро, с когото е постигнал пълно споразумение, съобщава Фабрицио Романо. Според Николо Скира договорът му ще бъде до края на 2028 година.

Бразилският национал ще се присъедини към клуба от Мейджър Лийг Сокър като свободен агент след края на Мондиал 2026. През последните четири сезона 34-годишният Каземиро игра в Манчестър Юнайтед, но двете страни решиха да не подновят изтичащия договор помежду си. Така той си тръгва от “Олд Трафорд” със 160 мача, 26 гола и 14 асистенции. Преди това халфът игра дълги години в Реал Мадрид, където записа 336 двубоя с 31 попадения и 29 голови паса, превръщайки се в клубна легенда. Голяма част от мачовете му за “лос бланкос” бяха заедно с Кристиано Роналдо - конкурентът на суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси, което прави трансфера на опитния футболист още по-любопитен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нощна тренировка за Тунис

Нощна тренировка за Тунис

  • 20 юни 2026 | 11:25
  • 332
  • 0
Треньорът на Парагвай: Никога няма да се чувстваме като аутсайдери

Треньорът на Парагвай: Никога няма да се чувстваме като аутсайдери

  • 20 юни 2026 | 11:24
  • 546
  • 1
Джоркаеф: Загубата от България на "Парк де Пренс" беше кошмар, даже имаше бой в съблекалнята

Джоркаеф: Загубата от България на "Парк де Пренс" беше кошмар, даже имаше бой в съблекалнята

  • 20 юни 2026 | 11:23
  • 5569
  • 3
Маккени: Феновете бяха невероятни, гордея се, че съм от най-великата страна в света

Маккени: Феновете бяха невероятни, гордея се, че съм от най-великата страна в света

  • 20 юни 2026 | 11:12
  • 597
  • 4
Вратарят на Канада едва се сдържал да не се включи в атака от скука

Вратарят на Канада едва се сдържал да не се включи в атака от скука

  • 20 юни 2026 | 11:05
  • 863
  • 0
Селекционерът на Япония: Не сме напълно доволни от мача с Нидерландия

Селекционерът на Япония: Не сме напълно доволни от мача с Нидерландия

  • 20 юни 2026 | 11:02
  • 525
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

  • 20 юни 2026 | 10:03
  • 43348
  • 474
Милан ще привлече още един български талант в академията си

Милан ще привлече още един български талант в академията си

  • 20 юни 2026 | 15:36
  • 1425
  • 0
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

  • 20 юни 2026 | 08:11
  • 57306
  • 98
ЦСКА започва с контролите срещу словенци

ЦСКА започва с контролите срещу словенци

  • 20 юни 2026 | 09:23
  • 15292
  • 39
Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

  • 20 юни 2026 | 11:27
  • 13171
  • 65
ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

  • 20 юни 2026 | 08:23
  • 18321
  • 26