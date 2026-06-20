Каземиро ще играе заедно с Меси в МЛС

Американският шампион Интер Маями ще се подсили с полузащитника Каземиро, с когото е постигнал пълно споразумение, съобщава Фабрицио Романо. Според Николо Скира договорът му ще бъде до края на 2028 година.

Бразилският национал ще се присъедини към клуба от Мейджър Лийг Сокър като свободен агент след края на Мондиал 2026. През последните четири сезона 34-годишният Каземиро игра в Манчестър Юнайтед, но двете страни решиха да не подновят изтичащия договор помежду си. Така той си тръгва от “Олд Трафорд” със 160 мача, 26 гола и 14 асистенции. Преди това халфът игра дълги години в Реал Мадрид, където записа 336 двубоя с 31 попадения и 29 голови паса, превръщайки се в клубна легенда. Голяма част от мачовете му за “лос бланкос” бяха заедно с Кристиано Роналдо - конкурентът на суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси, което прави трансфера на опитния футболист още по-любопитен.

🚨 EXCLUSIVE: Inter Miami complete deal to sign Casemiro as new midfielder, here we go!



Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.



Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. 🇺🇸 pic.twitter.com/gHty3SWAIM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

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Снимки: Gettyimages