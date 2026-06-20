Скоулс оспори наградата за играч на мача на Винисиус, посочи своя фаворит

Бразилия постигна успех с 3:0 над Хаити във втория си мач от Световното първенство в САЩ, Мескико и Канада. С два гола се отличи Матеус Куня, а неговият съотборник Винисиус Жуниор вкара едно попадение и бе обявен за играч на мача. Именно това решение бе определено като спорно от някои анализатори, а един от тях бе Легендата на Манчестър Юнайтед, Пол Скоулс, който изложи аргументи защо именно Куня е трябвало да получи отличието, а не нападателят на Реал Мадрид. Това е втората поредна награда за Играч на мача за бразилската звезда.

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

„Ако бях на мястото на Матеус Куня в съблекалнята в момента, щях да си задавам сериозни въпроси. Честно казано, не разбирам защо Винисиус получи наградата, изобщо не го разбирам. Ако бях на мястото на Матеус Куня в съблекалнята в момента, щях да си задавам сериозни въпроси. Нима ми казвате, че един играч вкарва два гола в мач от Световно първенство, решава изхода на срещата и въпреки това си тръгва без приза за Играч на мача? За мен това няма абсолютно никакъв смисъл. Не ме разбирайте погрешно, Винисиус Жуниор игра много добре тази вечер. Беше опасен, енергичен и създаваше проблеми през целия мач. Никой не го отрича. Но футболните мачове се решават от ключови моменти, а най-важните моменти тази вечер принадлежаха на Матеус Куня“, аргументира се Скоулс.

Винисиус Жуниор: За титлата ни е нужна по-добра игра

„Матеус Куня отбеляза два гола, появи се, когато Бразилия се нуждаеше от попадения, и беше играчът с най-голямо пряко влияние върху резултата. За мен точно това трябва да отличават тези награди. Понякога имам чувството, че някои играчи печелят награди заради името, репутацията или популярността си, а не заради това, което реално се е случило на терена в рамките на деветдесет минути. Ако същото представяне беше направено от по-малко известен играч с по-малък номер на фланелката, не мисля, че щяхме да водим този дебат. Реалността е проста: Куня вкара два гола, помогна на Бразилия да си осигури комфортна победа и според мен беше най-добрият изпълнител на терена. И ще го кажа много ясно: Винисиус Жуниор може да е спечелил трофея, но Матеус Куня беше истинският MVP“, завърши остро коментара си бившият английски национал.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago