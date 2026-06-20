Бразилия 0:0 Хаити, начало на мача (гледайте на живо)

Отборите на Бразилия и Хаити играят при резултат 0:0 в ключов двубой от Група "С" на Световното първенство по футбол 2026 във Филаделфия.

В първия кръг двата отбора не успяха да постигнат желаните резултати, след като Бразилия завърши наравно 1:1 срещу Мароко, а Хаити отстъпи с минималното 0:1 пред Шотландия. Залогът в тази среща е огромен: „селесао“ се нуждае от задължителна победа, за да си върне контрола над групата и спокойствието по пътя към елиминациите, докато за аутсайдера Хаити всяка спечелена точка би означавала историческо първо подобно постижение на световно първенство.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Карло Анчелоти е направил само две промени в състава си в сравнение с първия мач с Мароко. Матеус Куня започва на върха на атаката за сметка на Игор Тиаго. Ветеранът Данило пък ще действа на десния бек вместо Роджър Ибанес. Иначе Винисиус Жуниор и Рафиня ще бъдат на двете крила, а Лукаш Пакета ще изпълнява ролята на плеймейкър. Двойката опорни халфове пък ще бъдат Бруно Гимараеш и Каземиро.

BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷



Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026.



📺 TV Globo / GE TV / Cazé TV / SBT / NSports



🏟️ Estádio da Filadélfia… pic.twitter.com/qKQRuuCAUo — brasil (@CBF_Futebol) June 19, 2026

Хаити пък залага на Францди Пиеро като изнесен нападател. Жосуе Казимир и Рубен Провиданс ще действат на двете крила, а в средата на терена ще си пратнират Жан Жак Донле и Жан-Рикньор Белгард.

БРАЗИЛИЯ: Алисон, Данило, Маркиньос, Магаляеш, Сантош, Каземиро, Гимараеш, Пакета, Рафиня, Винисиус, Куня

ХАИТИ: Пласид, Карленс, Аде, Дюверн, Делкроа, Експерионс, Провиданс, Белгард, Донле, Казимир, Пиеро

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Снимки: Gettyimages