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Очаквайте на живо: Бразилия - Хаити
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  3. Бразилия 0:0 Хаити, начало на мача (гледайте на живо)

Бразилия 0:0 Хаити, начало на мача (гледайте на живо)

  • 20 юни 2026 | 03:30
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Отборите на Бразилия и Хаити играят при резултат 0:0 в ключов двубой от Група "С" на Световното първенство по футбол 2026 във Филаделфия.

В първия кръг двата отбора не успяха да постигнат желаните резултати, след като Бразилия завърши наравно 1:1 срещу Мароко, а Хаити отстъпи с минималното 0:1 пред Шотландия. Залогът в тази среща е огромен: „селесао“ се нуждае от задължителна победа, за да си върне контрола над групата и спокойствието по пътя към елиминациите, докато за аутсайдера Хаити всяка спечелена точка би означавала историческо първо подобно постижение на световно първенство.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Карло Анчелоти е направил само две промени в състава си в сравнение с първия мач с Мароко. Матеус Куня започва на върха на атаката за сметка на Игор Тиаго. Ветеранът Данило пък ще действа на десния бек вместо Роджър Ибанес. Иначе Винисиус Жуниор и Рафиня ще бъдат на двете крила, а Лукаш Пакета ще изпълнява ролята на плеймейкър. Двойката опорни халфове пък ще бъдат Бруно Гимараеш и Каземиро.

Хаити пък залага на Францди Пиеро като изнесен нападател. Жосуе Казимир и Рубен Провиданс ще действат на двете крила, а в средата на терена ще си пратнират Жан Жак Донле и Жан-Рикньор Белгард.

БРАЗИЛИЯ: Алисон, Данило, Маркиньос, Магаляеш, Сантош, Каземиро, Гимараеш, Пакета, Рафиня, Винисиус, Куня

ХАИТИ: Пласид, Карленс, Аде, Дюверн, Делкроа, Експерионс, Провиданс, Белгард, Донле, Казимир, Пиеро

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Снимки: Gettyimages

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