Руди Гарсия: Лукаку има сили за 30 минути

Селекционерът на Белгия Руди Мартинес заяви, че отборът му е хвърлил много сили, за да стигне до равенството срещу Египет в откриващия си мач от Мондиал 2026. “Червените дяволи” се оказаха догонващи преди почивката, но с гол на резервата Ромелу Лукаку се добраха до равенство (1:1).
“Първият мач на Световно първенство винаги е труден, особено когато отсреща е един от най-добрите африкански отбори. Те поведоха с първия си шанс, след което започнаха да действат още по-прибрано и да контраатакуват опасно”, коментира специалистът.
Супер включване на Лукаку помогна на Белгия за точка срещу Египет
“Египет разполага с много талант и лесно може да създава положения с нападатели като Мохамед Салах и Омар Мармуш. Важното е, че все пак изравнихме”, отбеляза Руди Гарсия.
“Лукаку има сили за около 30 минути, но днес помогна много. Най-важен е отборът, а не отделните индивидуалности. Пасът на Тома Мюние също беше чудесен. В края можехме и да спечелим, но стражът на съперника направи качествени спасявания”, добави наставникът на белгийците.
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Снимки: Imago