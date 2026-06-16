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Мондиал 2026: Саудитска Арабия - Уругвай
  1. Световно първенство
  2. Белгия
  3. Руди Гарсия: Лукаку има сили за 30 минути

Руди Гарсия: Лукаку има сили за 30 минути

  • 16 юни 2026 | 00:36
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Селекционерът на Белгия Руди Мартинес заяви, че отборът му е хвърлил много сили, за да стигне до равенството срещу Египет в откриващия си мач от Мондиал 2026. “Червените дяволи” се оказаха догонващи преди почивката, но с гол на резервата Ромелу Лукаку се добраха до равенство (1:1).

“Първият мач на Световно първенство винаги е труден, особено когато отсреща е един от най-добрите африкански отбори. Те поведоха с първия си шанс, след което започнаха да действат още по-прибрано и да контраатакуват опасно”, коментира специалистът.

Супер включване на Лукаку помогна на Белгия за точка срещу Египет
Супер включване на Лукаку помогна на Белгия за точка срещу Египет

Египет разполага с много талант и лесно може да създава положения с нападатели като Мохамед Салах и Омар Мармуш. Важното е, че все пак изравнихме”, отбеляза Руди Гарсия.

“Лукаку има сили за около 30 минути, но днес помогна много. Най-важен е отборът, а не отделните индивидуалности. Пасът на Тома Мюние също беше чудесен. В края можехме и да спечелим, но стражът на съперника направи качествени спасявания”, добави наставникът на белгийците.

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Снимки: Imago

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